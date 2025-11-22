FİNANS

İş var çalışacak kişi yok! En çok işçi aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ekim ayı ve yılın ilk on ayına ait istihdam verilerini yayımladı. Açıklanan rakamlar, Türkiye işgücü piyasasındaki dinamikleri ortaya koyarken, işe yerleştirmelerin hız kesmediği ancak bazı kritik meslek gruplarında işgücü açığının büyüdüğü görüldü. 10 meslek grubunda büyük işçi açığı oluştu. İşte o meslekler...

Cansu Akalp

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80 bin 129’u (yüzde 60) erkek, 53 bin 393’ü (yüzde 40) kadın olmak üzere 133 bin 522 işe yerleşme gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

NTV'den Burak Taşcı'nın haberine göre; Ocak-Ekim 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.

EN ÇOK AÇIK İŞ OLAN 3 MESLEK

Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 oldu. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 101 bin 49 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluşuyor.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (740 bin 672 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde oldu.

Bu veriler, özellikle turizm ve hizmet sektörlerinin pandemi sonrası toparlanma sürecinde işgücüne olan talebini net bir şekilde ortaya koyuyor. İŞKUR’un Ekim ayında işverenlerden aldığı 212 bin 693 açık iş ilanı, nitelikli işgücüne ulaşma konusunda yaşanan sıkıntının devam ettiğini teyit ediyor.

