İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ALDAĞ A.Ş.-C.I.A.T. İş Ortaklığı imza töreni
Tarih : 28 Ocak
Yer : Çırağan Sarayı
Saat : 09.00-11.00
INC Tarım Konferansı
Tarih : 28 Ocak
Yer : Conrad Oteli, Balo Salonu
Saat : 09.00-14.30
NN Hayat ve Emeklilik - TOBB İşbirliği Basın Toplantısı
Tarih : 28 Ocak
Yer : TOBB Hizmet Binası
Saat : 12.30
Turizm Yatırımcıları Forumu-TIF
Tarih : 28-29 Ocak
Yer : Raffles Otel İstanbul
TÜRKBESD Basın toplantısı
Tarih : 29 Ocak
Yer : Divan İstanbul, Taksim
Saat : 09.15
Hilton İstanbul Bosphorus Yerel Mutfak Global Lezzet projesi
Tarih : 29 Ocak
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus, Harbiye
Saat : 19.00
Domino's Basın Toplantısı
Tarih : 30 Ocak
Yer : Raffles Otel Istanbul, Orkide Salonu
Saat : 09.30-12.30
Emitt Fuarı
Tarih : 30 Ocak
Yer : TÜYAP Beylikdüzü İstanbul
Saat : 11.00-17.00
Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Saat : 10.00-11.30
Sosyal Finans Zirvesi
Tarih : 6 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi
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