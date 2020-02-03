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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:00 | Son Güncelleme

  ORKA Holding Basın daveti Tarih : 4 Şubat Yer   : Pullman İstanbul Airport Otel Saat  : 10.30 Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı Tarih : 6 Şubat Yer   : Ritz Carlton / Cam Salon Saat : 10.00-11.30 Sosyal Finans Zirvesi Tarih : 6 Şubat Yer   : Wyndham Grand, Levent TSPB Basın toplantısı Tarih : 12 Şubat Yer   : Wyndham Grand, Levent Saat  : 10.30 Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı Tarih : 14-16 Şubat Yer   : Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit Tarih : 18 Şubat Yer   : Hilton Istanbul Bomonti Hotel Saat  : 8.30- 18.00

ORKA Holding Basın daveti
Tarih : 4 Şubat
Yer : Pullman İstanbul Airport Otel
Saat : 10.30

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısı
Tarih : 6 Şubat
Yer : Ritz Carlton / Cam Salon
Saat : 10.00-11.30

Sosyal Finans Zirvesi
Tarih : 6 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent

TSPB Basın toplantısı
Tarih : 12 Şubat
Yer : Wyndham Grand, Levent
Saat : 10.30

Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Konferansı
Tarih : 14-16 Şubat
Yer : Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Zirvesi - CMO Summit
Tarih : 18 Şubat
Yer : Hilton Istanbul Bomonti Hotel
Saat : 8.30- 18.00

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