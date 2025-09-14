FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İş ve yatırım ortamı "şeffaflık" ve "kolaylaştırıcılık" ile güven tazeleyecek

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) döneminde ekonomik aktörlerin güvenini artırmak, iş ve yatırım süreçlerini iyileştirmek ve nitelikli doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekerek büyüme ve istihdamı desteklemek amacıyla kamu politika ve düzenlemelerinde öngörülebilirlik, şeffaflık ve kolaylaştırıcılığa odaklanılacak.

İş ve yatırım ortamı "şeffaflık" ve "kolaylaştırıcılık" ile güven tazeleyecek

AA muhabirinin 2026-2028 dönemini kapsayan OVP'den derlediği bilgilere göre, yatırımların devamlılığının sağlanması, yatırımcılara öngörülebilirlik oluşturulması ve yatırımların güvence altına alınması amacıyla yeni mekanizmaları içeren düzenleme yapılacak.

Bu kapsamda, nitelikli yatırımlar için yatırım süreçlerini kolaylaştıracak tek durak mekanizması oluşturulacak.

Adalete erişimin ve makul sürede yargılanma hakkının geliştirilmesi amacıyla dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek. İhtisas mahkemelerinin etki analizi yapılarak yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve yeni ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Fikri mülkiyet sisteminde toplumsal bilinci artırmak üzere hukuki altyapı güçlendirilecek, fikri mülkiyet haklarının oluşmasını destekleyecek ekosistem geliştirilerek bu hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacak. İcra ve iflas mevzuatı, çağın şartları göz önüne alınmak suretiyle güncellenecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü ile uyumlaştırma süreci tamamlanacak.

e-Tebligat uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapı çalışması yapılacak. Elektronik yolla piyasaya arz edilen sanayi ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve piyasa gözetim ve denetimini daha etkili sürdürmek üzere yapay zeka tabanlı yazılımla yeni bir denetim modeli oluşturulacak.

Enerji ve madencilik faaliyetlerinde yatırım güvencesinin sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat hazırlanacak.

Dijital ekonominin gelişimine destek olmak amacıyla içerik öne çıkarma, algoritmaların şeffaflığı, adil sıralama, içerik kaldırma kriterleri ve telif paylaşım esaslarını kapsayan bir Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazırlanacak.

YENİLİKÇİ DİJİTAL UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Program döneminde, iş ve yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi için şirket kurma ve tasfiye aşamaları iyileştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak, kolaylaştırılacak, hızlandırılacak ve buna ilişkin maliyetler düşürülecek.

Bu kapsamda, dış ticarette iş süreçlerinin ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen gümrük idareleriyle gümrük kapılarının işlem kapasiteleri artırılacak, fiziki ve teknolojik altyapıları yerli kullanım imkanları gözetilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek.

Sınai mülkiyet tescil süreçleri, yapay zeka teknolojileri kullanılarak hızlandırılacak.

Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek üzere, şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan, yenilikçi, dijital uygulamalar hayata geçirilecek.

Yabancı girişimci ve yatırımcıların ve iş gücünün ülkeye çekilebilmesi için uygulamalar geliştirilecek.

Türkiye'nin küresel yatırım ortamı sıralamasına yönelik belirlenen alanlarda iyileştirici düzenlemeler hayata geçirilecek. Bu amaçla şirket ve ticaret sicili işlemlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak, yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemlerin çevrim içi platforma taşınması sağlanacak.

REKABETÇİ YENİ YATIRIMLARIN TESİSİ

Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar dikkate alınarak özel kesim yatırımlarının artırılması amacıyla başta yeni girişimciler olmak üzere yatırımların finansman imkanları geliştirilecek, yatırım yeri arzı artırılacak ve yatırım yeri tahsis sistemi güçlendirilecek. Bunun için yurt içine gelen ve yurt dışına giden uluslararası doğrudan yatırımların birbirini tamamlayıcılığı ve ekonomiye katkısının artırılması için çalışmalar yapılacak.

Başta yatırım teşvik sistemi olmak üzere devlet yardımları, etki değerlendirmelerine dayalı, sade ve etkin bir yapıda yürütülecek. Yatırım olanaklarının etkin biçimde ele alınması amacıyla uygun alanları kapsayan yatırım yeri envanteri hazırlanacak.

İmalat sanayisine yönelik büyük ölçekli ve stratejik yatırımların yatırım yeri tahsis süreçlerinin hızlandırılması amacıyla yeni tahsis modelleri geliştirilecek.

YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ODAKLI YATIRIMLARIN ARTIRILMASI

Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek nitelikte yatırımlar ile küresel tedarik zincirlerindeki konumun güçlendirilmesine yönelik yatırımların artırılması sağlanacak. Bu alandaki yatırımlarda yerli tedarik ekosistemi geliştirilerek yerelden tedarik artırılacak ve AB ile yeni bir diyalog mekanizması hayata geçirilecek.

KOBİ'lerin kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve uluslararası doğrudan yatırımların tedarik zincirine dahil olma imkanlarını artırmak amacıyla tedarikçi geliştirme programları oluşturulacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İyi gelince yapmaya karar verdi! Beklentinin üzerinde çıktı 'Hepsini hasattan önce sattık'İyi gelince yapmaya karar verdi! Beklentinin üzerinde çıktı 'Hepsini hasattan önce sattık'
Türkiye'nin hamsi ihracatı 9.9 milyon dolarTürkiye'nin hamsi ihracatı 9.9 milyon dolar

Anahtar Kelimeler:
yatırım Orta Vadeli Program (OVP)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.