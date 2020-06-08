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İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.06.2020 09:13 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandı.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

Koronavirüs, tüm dünyada ekonomiden sağlık sistemine, sosyal ilişkilerden iş hayatına insanları değişikliğe yöneltti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe değişiklikler geliyor.

Taslağa göre:

Emlakçılık faaliyetinde bulunan iş yeri en az 20 metrekare olacak. Aynı iş yerindeki birden fazla işletmeci için 5'er metrekare ilave edilecek

Oto galeriler öncelikle toplu iş yerlerinde açılacak. Tapuda konut olarak görünen yerlerde açılamayacak. İş yerinin bulunduğu binada konut amacıyla kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmayacak

Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ve lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunlu olacak

Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde "yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın" iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanınacak

Devredilmek istenen ancak mevzuata aykırı yerlere 6 aylık süre verilecek. Bu süre içinde aykırılık giderilirse devir yapılabilecek

KAYNAK:AA

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