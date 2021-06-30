FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İş yerinde aşı olmak zorunlu mu? Avukat Ateş açıkladı

İş yerinde aşı olmak zorunlu mu? Avukat Ateş açıkladı

30.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı zorunluluğu tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Asena İlayda Ateş, "İşverenin işçiye aşı dayatması mümkün değil. Yasalar kapsamında böyle bir düzenleme olmadıkça işverenin çalışanına aşı zorunluluğu getirmesi gibi bir durum söz konusu olamaz’’ dedi.

Pandemi sürecinde aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte aşı yaptırma zorunluluğu, işverenin aşı yaptırmayan çalışanını işten çıkartabilmesi gibi konular gündeme geldi. Son olarak ise aşı olmayan işçi işten çıkartılabilir mi ? sorusu Anayasa Mahkemesi’nin sempozyumunda tartışıldı. Çeşitli yorumlar yapılsa da uzmanlar işverenin çalışanına aşı dayatması yapamayacağını söylüyor. Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Avukat Asena İlayda Ateş, devletin yasal bir zorunluluk getirmeden işverenin çalışanına aşı dayatması yapamayacağını söyledi.

"İŞVEREN ÇALIŞANINA AŞI DAYATMASI YAPAMAZ"

İşçinin yasal düzenlemeler kapsamında aşı olma zorunluluğunun olmadığını ifade eden Avukat Asena İlayda Ateş, “İşveren çalışanına bir aşı dayatması yapamaz. İşçinin aşı olmaması dahilinde de iş haddini sona erdirmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ülkemizde aşı zorunluluğu bulunmuyor. Salgınla beraber yasal zorunluluklar getirildi fakat aşı olmakla ilgili bir zorunluluk getirilmedi. Bu yüzden devletin zorunlu olarak görmediği durumu işverenin işçisine bir zorunluluk olarak dayatması şu anki düzenleme kapsamında mümkün değil. Hıfzıssıhha kanuna göre aşı olmanın zorunlu olduğu haller sayılmış durumdadır. Bu hallerden birinin içerisinde eğer aşının yapılması zorunlu kılınırsa ancak o zaman işveren işçisine aşı olmasını dayatabilecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Ateş, “İşveren işçisini işten çıkarabilir. İşten çıkardıktan sonra işçinin alacakları için yasal süreç gündeme gelecektir. İşçinin hiçbir hakkı olmadan, alacaklarını vermeden, aşı olmadığı için işten çıkarılması ya da işçinin kendi rızası ile işten çıkması durumunda da işçinin haklarını alamayacağı söz konusu değildir. İşçi yasal haklarını ilgili hukuki süreçleri yürüterek elde edecektir” şeklinde konuştu.

Son olarak evden çalışmanın salgın sürecinde daha çok yaygınlaştığını açıklayan Ateş, “Evden çalışma düzeni içerisinde işverenin işçisine kamera ile takibi gibi bir durum yasal düzen kapsamında kabul gören husus değil. Ancak şöyle bir durumda söz konusu olabilir. İşveren, işçisini bu şekilde izlemek istediğini belirtir. İşçide buna açık bir şekilde rıza gösterirse, artık bu aşamadan sonra işçi buna rıza göstermiş olur. Böylelikle işçi hiçbir şekilde hak talep etme durumunda gündeme gelmeyecektir. Bunun dışında dayatma yoluyla işveren işçisine bunu dayatamaz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Aşı olmamak işten çıkarma nedeni olur mu? Uzman isim açıkladıAşı olmamak işten çıkarma nedeni olur mu? Uzman isim açıkladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey gösteriş için! Altına bunu da yapıyorlarHer şey gösteriş için! Altına bunu da yapıyorlar
Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!
Henüz 20 gün var! Fiyatlar şimdiden arttıHenüz 20 gün var! Fiyatlar şimdiden arttı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaştı iddiası

Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Jarell Eddie, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

Galatasaray'ın yıldızı: Serenay Sarıkaya çok seksi

'Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak'

'Ahmed Kutucu Süper Lig'de oynayacak'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

Devlete yüzlerce personel alınacak! KPSS'den 50 puan almak yetiyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Japon devi tüm Tesla hisselerini sattı

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

Kredi borçları maaşlardan kesilmeyecek

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.