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İş yerleri arka fonda çalan müziğe artık para ödemek zorunda! Tartışmalı talebin ilk mağduru kuaförler

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.04.2025 23:20
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Alışveriş merkezleri, lokantalar,kafeler ve kuaförler de listede... Kuaförler beklerken müşterinin canı sıkılmasın diye televizyonda, radyoda açtığı müzik kanallarından dinleteceği şarkılar için artık eser sahiplerine para ödemek zorundalar. Sebebi ise telif talebi oldu. Metrekare başına hesaplanan tartışmalı talebin ilk mağduru ise kuaförler oldu. Birçok kuaför bu durumdan dolayı işlerinin aksayacağını ve bu durumun müşterileri olumsuz etkilediğini söyledi. İşte detaylar...

İş yerleri arka fonda çalan müziğe artık para ödemek zorunda! Tartışmalı talebin ilk mağduru kuaförler

Kuaförler müşterilerine şarkı dinlettikleri için başları derde girebilir. Müzik sektöründe eser sahipleri, alışveriş merkezi, lokanta, kafe, market, sinema hatta düğün salonlarından internet,radyo,televizyondan dinletilen şarkılar için telif ücreti ödemelerini istedi.

METRE KARE BAŞINA YILLIK 6 BİN LİRA!

ATV'nin haberine göre; Gerekçe olarak da umuma açık ortamlarda eser icra ve yayınların kullanımını gösterdi. Metrekare başına yıllık 6 bin lira telif talep etti.

"BANKA HESAPLARIMIZA HACİZ GÖNDERECEKLERİNİ SÖYLÜYORLAR"

35 yıldır kuaförlük yapan Recep Gökçetin, "Birden şok oldum sabah dükkkana ihtarname geldi. Bu ihtarda kuaför salonunuzda müzik dinlerseniz senelik bize 8 ile 12 bin lira arası yıllık ödeme yapmamızı istiyorlar. Yapmazsak banka hesaplarımıza haciz göndereceklerini söylüyorlar. " dedi.

Kuaför Recep Gökçetin, bu durumun hem kendisi hem de meslektaşları için kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

TELİF ÜCRETİ ÖDEMEYENE 1 İLA 5 YIL ARASI HAPİS CEZASI!

Telif ücreti ödenmezse lisans bedelinin 3 katı tazminat ve 1 ila 5 yıl arası hapis cezası verilecek. Bazı kuaförler bu uygulama sonrası şarkılarını kendi söylemeye başladı. Bu uygulamadan müşteriler ve kuaförler de memnun kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför Müzik kafe
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