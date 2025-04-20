İş yerleri arka fonda çalan müziğe artık para ödemek zorunda! Tartışmalı talebin ilk mağduru kuaförler

Kuaförler müşterilerine şarkı dinlettikleri için başları derde girebilir. Müzik sektöründe eser sahipleri, alışveriş merkezi, lokanta, kafe, market, sinema hatta düğün salonlarından internet,radyo,televizyondan dinletilen şarkılar için telif ücreti ödemelerini istedi.
ATV'nin haberine göre; Gerekçe olarak da umuma açık ortamlarda eser icra ve yayınların kullanımını gösterdi. Metrekare başına yıllık 6 bin lira telif talep etti.
35 yıldır kuaförlük yapan Recep Gökçetin, "Birden şok oldum sabah dükkkana ihtarname geldi. Bu ihtarda kuaför salonunuzda müzik dinlerseniz senelik bize 8 ile 12 bin lira arası yıllık ödeme yapmamızı istiyorlar. Yapmazsak banka hesaplarımıza haciz göndereceklerini söylüyorlar. " dedi.
Kuaför Recep Gökçetin, bu durumun hem kendisi hem de meslektaşları için kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Telif ücreti ödenmezse lisans bedelinin 3 katı tazminat ve 1 ila 5 yıl arası hapis cezası verilecek. Bazı kuaförler bu uygulama sonrası şarkılarını kendi söylemeye başladı. Bu uygulamadan müşteriler ve kuaförler de memnun kalmadı.
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