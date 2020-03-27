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İş yerlerinde alınacak 'koronavirüs' tedbirleri belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2020 14:31 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerinde alınacak önlemlere ilişkin kılavuz yayımladı.

İş yerlerinde alınacak 'koronavirüs' tedbirleri belirlendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iş yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan, "Yeni koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş yerlerinde aldıracağı tedbirler" kılavuzu, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve hemşirelerinin dikkatine sunuldu.

Servis araçlarından seyahatlere, iş yerine giriş-çıkışlardan çalışma ortamı ve yemekhanelere kadar koronavirüsle mücadelede alınması gereken tüm önlemlerin yer aldığı kılavuzda, görevlilerin önce kendini korumasının, kişisel hijyen ve koruyucu donanımları kullanmayı ihmal etmemesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Kılavuza göre, servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması, servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması, araçların taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması, araç girişlerine el dezenfektanları konulması, seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları işverenlere önerilecek.

Zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal edilmesi ya da azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmaları engellenecek ve çalışma süresince sağlık durumları gözlemlenecek. Yurt dışından dönen kişilerin ise işe gitmekten kaçınmaları, Sağlık Bakanlığının 14 gün kuralına uymaları sağlanacak.

"İş yerine giriş ve çıkışlarda temaslı sistemleri kullanmayın"

İş yerine giriş ve çıkışlarda kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemlerin kullanılması veya geçici süreyle bu sistemlerin kullanılmaması için işverenlere öneri sunulacak.

Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi istenecek. Ayrıca çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi sağlanacak. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanlar iş yeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Çalışma ortamlarında "sosyal mesafe" kuralı uygulanacak
Çalışma ortamlarında, koronavirüs salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planları güncellenecek. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılması temin edilecek.

İş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve hemşireler, ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanmasını işverenlere önerecek.

Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi, çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sağlanması da kılavuzdaki uyarılar arasında bulunuyor.

Klavye ve ortak telefonlar sık aralıklarla dezenfekte edilecek

Kılavuza göre, iş yerlerinde bilgisayar klavyeleri, ortak telefon, diyafon, mikrofon gibi kullanılan tüm araçlar farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilecek.

Bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımların seçilip kullanılması, asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlardan ve ellerle yüz bölgesine temas edilmesinden kaçınılması da iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve hemşirelerinin işverenlerden uygulanmasını isteyeceği tedbirler arasında.

"Su sebilleri ve çay makinelerini mümkün olduğunca kullanmayın"

Ayrıca kılavuzda, çalışma ortamlarına yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutularının yerleştirilmesi, tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, iş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek için ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinelerinin mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi de yer alıyor.

Kovid-19 şüphesi taşıyanların olması durumunda bu kişilerle temas eden çalışanlar belirlenerek, il veya ilçe sağlık müdürlüklerinin yönlendirmesine göre hareket edilmesi gerektiği aktarılan kılavuzda, toplantı ve eğitimlerin salgın bitene kadar ertelenmesi istendi.

Kılavuzda, yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle yapılmasının tercih edilmesi, elektronik ortamdan mesajlar, medya paylaşımı ve uzaktan eğitim araçlarıyla çalışanlara koronavirüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılması önerildi.

Yemekhaneler "sosyal mesafe" kuralına uygun düzenlenecek

Kılavuzda, iş yerlerindeki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili dikkate alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

"Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak, sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalı. Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalı. Yemekhane ve dinlenme alanları sık aralıklarla dezenfekte edilmeli. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı.

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak gibi malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunumu sağlanmalı. Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranması ve uygun kişisel koruyucu donanımları sağlanmalı."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, koronavirüs, iş yeri, önlem,

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