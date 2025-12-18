FİNANS

İsa Karakaş asgari ücrette Erdoğan'ın sözlerini işaret etti 'Sıcak bakıyorlar'

Asgari ücrette kritik gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Milyonlar yeni asgari ücret rakamının ne olacağını merak ederken hem hükümet tarafından gelen açıklamalar hem de uzmanların değerlendirmeleri takip ediliyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret sürecine dair çarpıcı bilgiler vererek kendi tahminini de dile getirdi.

Hande Dağ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kritik 2. toplantısını bugün gerçekleştirecek. Milyonlar yeni asgari ücret rakamının ne olacağını merak ederken önemli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. 2. toplantıda ekonomik veri ve raporların masaya yatırılacağı öğrenilirken Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusuna "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" yanıtını verdi.

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, bugün yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor. Milyonlar toplantıdan nasıl bir sonuç çıkacağına ve 2026 asgari ücret rakamının ne olacağına kilitlenmişken uzman isimden de değerlendirme geldi.

"ANKARA'DAN TAKİP ETTİĞİMİZ KADARIYLA POZİTİF GELİŞMELER OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Habertürk yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Başmüfettişi ve Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu dönem en zor asgari ücretin belirleneceği bir dönem. Hükümet açısından özellikle çok zor bir dönem. Şimdi Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla eğer hafızamızı tazeleyecek olursak pazartesi günü zaten kabine toplantısı olmuştu. Dolayısıyla kabine toplantısında aslında hükümetin öngördüğü rakam belli. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çok önemli bir açıklama vardı. Neydi o açıklama? İşverenler ellerini taşın altına koysunlar diye. Şimdi Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla pozitif gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Neden pozitif gelişmeler? Aslında işveren kesimi başından beri %20'lik rakam üzerinde duruyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra, şu anda %25'lik rakama sıcak baktığını söyleyebiliriz.

Şimdi biz burada müneccimlik yapıp şöyle olacak, böyle olacaktan ziyade ben kendi köşemde zaten her yıl analize dayalı olarak asgari ücretle ilgili analizime yer veriyorum. Burada da gerek işveren kesimi, gerek işçi kesimi, gerek hükümet kanadına baktığımız zaman, buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. 6-7 aydan beri benim öngördüğüm rakamlar analize dayalı olarak en az %25, %25'in altında bir asgari ücret olmayacağını zaten söylüyorum bütün yazılarımda, televizyon programlarımda ve tavan olarak da en fazla %30'luk bir rakam öngörüyordum. Bu son gelişmelerle birlikte bir de açlık sınırı dediğimiz bir rakam var. Bugün itibarıyla 29 bin 828 TL. Yani 30.000 TL'ye dayanmış durumda. Şimdi Şubat ayına geldiğimiz zaman bu açlık sınırı 32.000 - 33.000 TL'yi bulacak.

"EN AZ %25 - %30'LUK RAKAM, %32'YE BELKİ GELEBİLİR"

Diğer pozitif gelişme; TÜRK-İŞ'in katılmaması da aslında bir pozitif gelişme oldu. Nasıl bir pozitif gelişme oldu? Çünkü hep dillendirilen hükümetle işverenlerin karşılıklı olarak anlaştığı algısı tamamen ortaya çıkmış oldu TÜRK-İş'in katılmamasıyla birlikte. Şimdi TÜRK-İŞ 39 bin 525 TL dedikten sonra bunun da yansımasıyla birlikte benim analizim %25 ile %30'a vardı. %30 ne kadar olur? Eğer %30 olursa bu durumda 28 bin 735 TL'ye denk geliyor. Aylardır benim yazılarımda açlık sınırının altında kalacak diye bütün analizlerimiz bu şekilde yer alıyor ve bu sene ilginç açlık sınırının altında bir asgari ücret olacak her halükârda. Neden? Şimdi açlık sınırı derken kasım rakamından bahsediyoruz. Yani kasım rakamı 30 bin TL'ye dayanmış. İşçinin cebine ne zaman girecek? Şubat ayında. Şubat ayına geldiğimiz zaman açlık sınırı 32 - 33 bin olacak. Yani şu andaki özetle şunu söylüyorum. En az %25 - %30'luk rakam %32'ye belki gelebilir. Gerçekleşen enflasyon doğrusunda biliyorsunuz Merkez Bankası'nın beklentileri %33'tü ama %33 olmayacağı zaten aşikar haline geldi. Buna %32'yi de ekleyebiliriz. Yani %32'yi de eklediğimiz zaman 29 bin TL'ye yaklaşabilir. Yani şu andaki bu iyimser havayla birlikte bu şekilde olabilir.

"BU KONUDA SON DERECE HASSAS"

Tabii sayın Cumhurbaşkanımız özellikle son derece yani bu konuda hassas. Gerçekten de yani bu nabzı tutarak artırılabildiği kadar artırılması yönünde inisiyatif kullandığını da söyleyelim yani, bunun altını çizmemizde fayda var"

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
