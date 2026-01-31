FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi

Hem görevdeki memurlar hem de emekliler için kritik değişiklikleri içeren 7573 sayılı Torba Kanun yürürlüğe girdi. Buna göre en düşük emekli aylığı 20 bin TL olurken aday memurlar için de yenilikler hayata geçirildi. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, konu ile ilgili detaylar açıkladı.

İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi
Ezgi Sivritepe

7573 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre hem emekliler hem de çalışan memurlar için yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Emekliler için kritik öneme sahip olan en düşük emekli aylığı tutarı 20 bin TL olarak güncellendi.

İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

Kendi çalışmasından dolayı hiçbir emekli, ek ödemeler dâhil 20.000 TL’nin altında maaş almayacak. En düşükten maaş alan dul ve yetimler ise bu artıştan hisseleri oranında faydalanacak. 3 bin 119 liralık fark maaş alınan hesaplara otomatik yatırılacak.

İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi 2

DİSİPLİN KURALLARI DAHA SERT

Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında memurlar için yapılan düzenlemenin detaylarını paylaşan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, aday memurlar için disiplin kurallarının sertleştiğini kaydetti.
İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi 3

3 YIL MEMUR OLAMAYACAK

Karakaş, adaylık sürecinde birden fazla uyarı veya kınama alınması durumunda memuriyetle ilişkilerinin son bulacağını belirtti ve, “İlişiği kesilenler, sağlık sebepleri hariç, 3 yıl boyunca tekrar devlet memuru olamayacak” sözlerini kullandı.
İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi 4

YARGI İPTAL ETSE BİLE…

Yargı tarafından iptal edilen disiplin cezalarına ise yeni bir süre tanındığının altını çizen Karakaş, şu cümleleri ekledi:

“Bir disiplin cezası mahkemeden dönerse, idare eksikliği giderip 6 ay içinde yeniden ceza verebilecek. Zamanaşımı nedeniyle cezadan kurtulma devri zorlaşıyor. Bir memur, disiplin cezasını "usulden" (örneğin süre hatası) iptal ettirse bile, idareye karardan sonra 6 aylık ek süre tanındı”
İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi 5

PRİM DESTEK ÖDEMESİ

İşverenlere ise asgari ücret prim desteği verilecek. Herhangi bir prosedür veya başvuru şartı bulunmayan düzenleme ile aylık 1.269,90 TL ödeme yapılacak. Böylece işveren SGK’ya daha az ödeme yapacak.
İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi 6

“BİNLERCE DOSYA KAPANIYOR

Son olarak Karakaş, “Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminatları için geçmişe dönük şirketlere açılan davalardan vazgeçiliyor. Daha açık bir anlatımla eskiden kamu kurumları, taşeron işçisi emekli olduğunda kıdem tazminatını işçiye öder, sonra bu parayı işçiyi çalıştıran şirketten geri isterdi. İşverenlerin üzerindeki eski borç yükü kalkıyor, yargıdaki binlerce dosya kapanıyor. Mahkemeler artık "karar verilmesine yer olmadığı…" diyecek; yani dava konusu ortadan kalkacak” deyip sözlerini noktaladı

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcularda sıra var! Herkes onları soruyor ama... Dikkat!Kuyumcularda sıra var! Herkes onları soruyor ama... Dikkat!
Kredi kartı limitleri düşürülüyorKredi kartı limitleri düşürülüyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
taşeron İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

UAEA'dan olağanüstü 'nükleer kaza' toplantısı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Fatih Ürek'ten acı haber: Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.