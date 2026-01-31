İsa Karakaş: ‘Eski borç yükü kalkıyor’ Binlerce dosya kapanacak! Yürürlüğe girdi

7573 sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre hem emekliler hem de çalışan memurlar için yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Emekliler için kritik öneme sahip olan en düşük emekli aylığı tutarı 20 bin TL olarak güncellendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

Kendi çalışmasından dolayı hiçbir emekli, ek ödemeler dâhil 20.000 TL’nin altında maaş almayacak. En düşükten maaş alan dul ve yetimler ise bu artıştan hisseleri oranında faydalanacak. 3 bin 119 liralık fark maaş alınan hesaplara otomatik yatırılacak.

DİSİPLİN KURALLARI DAHA SERT

Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında memurlar için yapılan düzenlemenin detaylarını paylaşan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, aday memurlar için disiplin kurallarının sertleştiğini kaydetti.



3 YIL MEMUR OLAMAYACAK

Karakaş, adaylık sürecinde birden fazla uyarı veya kınama alınması durumunda memuriyetle ilişkilerinin son bulacağını belirtti ve, “İlişiği kesilenler, sağlık sebepleri hariç, 3 yıl boyunca tekrar devlet memuru olamayacak” sözlerini kullandı.



YARGI İPTAL ETSE BİLE…

Yargı tarafından iptal edilen disiplin cezalarına ise yeni bir süre tanındığının altını çizen Karakaş, şu cümleleri ekledi:

“Bir disiplin cezası mahkemeden dönerse, idare eksikliği giderip 6 ay içinde yeniden ceza verebilecek. Zamanaşımı nedeniyle cezadan kurtulma devri zorlaşıyor. Bir memur, disiplin cezasını "usulden" (örneğin süre hatası) iptal ettirse bile, idareye karardan sonra 6 aylık ek süre tanındı”



PRİM DESTEK ÖDEMESİ

İşverenlere ise asgari ücret prim desteği verilecek. Herhangi bir prosedür veya başvuru şartı bulunmayan düzenleme ile aylık 1.269,90 TL ödeme yapılacak. Böylece işveren SGK’ya daha az ödeme yapacak.



“BİNLERCE DOSYA KAPANIYOR

Son olarak Karakaş, “Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerinin kıdem tazminatları için geçmişe dönük şirketlere açılan davalardan vazgeçiliyor. Daha açık bir anlatımla eskiden kamu kurumları, taşeron işçisi emekli olduğunda kıdem tazminatını işçiye öder, sonra bu parayı işçiyi çalıştıran şirketten geri isterdi. İşverenlerin üzerindeki eski borç yükü kalkıyor, yargıdaki binlerce dosya kapanıyor. Mahkemeler artık "karar verilmesine yer olmadığı…" diyecek; yani dava konusu ortadan kalkacak” deyip sözlerini noktaladı