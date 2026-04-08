İsa Karakaş 'SGK affetmedi' diyerek açıkladı: Binlerce kişinin maaşı kesildi

Hileli boşanmalara karşı denetimler devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Sosyal Güvenlik Kurumunun, haksız kazanç peşinden koşanlara karşı harekete geçtiğini aktardı. Kağıt üzerinde hileli boşanıp aynı evde yaşamaya devam eden binlerce kişinin, bu yıl da Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin radarına takıldığını kaydetti.

"SON 3 SENEDE TOPLAM 7.438 KİŞİNİN HAKSIZ YERE ALDIĞI MAAŞLAR KESİLDİ"

"Sosyal güvenlik mevzuatımız, özellikle kadınları korumak adına oldukça hassas dengeler üzerine kuruludur. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin, sigortalının vefatı durumunda hak sahiplerine dul ve yetim aylığı bağlanır. Kız çocuklarının bu aylığı alabilmesi için evli olmaması, boşanmış olması veya dul kalması şarttır. Eşler için ise vefat tarihinde yasal bir evlilik bağının bulunması yeterlidir" hatırlatmasını yapan Karakaş, ancak bazı vatandaşların bu yasal imkanı suistimal ederek 'sahte/hileli boşanma' yoluna başvurduğunu belirtti. Yetim aylığı alabilmek için kağıt üzerinde eşinden ayrılan ancak gerçek hayatta aynı çatı altında yaşamaya devam edenlerin ciddi bir SGK zararı teşkil ettiğini vurguladı. Karakaş, Sosyal Güvenlik denetmenlerinin yürüttükleri incelemelerle bunu deşifre ettiğini kaydetti. Verilere göre; son 3 senede toplam 7438 kişinin haksız yere aldığı maaşların kesilerek ağır yaptırımlar uygulandığını aktardı.

"DİKKAT ÇEKİCİ BİR DİĞER NOKTA..."

Diğer yandan Karakaş, sahte boşanma yapanları ele verenlerin genellikle en yakınındakiler olduğunu belirtti. Karakaş "'Alo 170' hattına veya kuruma verilen dilekçelerle; komşular, akrabalar, hatta bazen kardeşler bu haksızlığı ihbar ediyor. Gelen ihbarların büyük bir kısmının doğru çıkması ise dikkat çekici bir diğer nokta" dedi.

İhbar üzerine harekete geçen Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin, yalnızca evrak üzerinden değil, sahada da çalışma yaptığını kaydeden Karakaş, komşularla ve muhtarla görüşüldüğünü, fiili birlikteliğin olup olmadığının tespit edildiğini, polis ve jandarma tutanaklarının raporlara eklendiğini aktardı. Karakaş "Özellikle emekli yoğunluğunun yüksek olduğu İstanbul, Ankara ve Zonguldak gibi iller, sahte boşanmaların en sık yapıldığı merkezler olarak ön plana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

TESPİT EDİLENLERİ NELER BEKLİYOR?

Diğer yandan Karakaş, hileli/sahte boşanması tespit edilenleri nelerin beklediğini de aktardı. Maaş kesintisine işaret eden Karakaş, bağlanan tüm maaş ve gelirlerin derhal durdurulduğunu, bugüne kadar ödenen tüm maaşlar ve devletin karşıladığı GSS primleri de dahil faiziyle birlikte geri istendiğini kaydetti. Ayrıca Karakaş "SGK, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur" dedi.

Karakaş "Normal şartlarda kız çocuklarının yetim aylığı alması için yaş sınırı veya öğrencilik şartı aranmaz; tek kriter evli olmamaktır. Ancak bu özgürlük, kanunu dolanmak için bir açık kapı değildir. Yeniden evlenen dul eşin aylığı kesilir; ancak bu evlilik ölüm veya gerçek boşanma ile biterse aylık tekrar bağlanabilir. Devlet, dürüst vatandaşına kapısını her zaman açık tutarken, hileye başvuranı asla affetmiyor" ifadelerini kullandı.