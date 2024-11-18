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İsa Karakaş'tan kulis bilgisi! Memurlardan emeklilere kadar milyonlarca vatandaş bekliyor: Refah payı verilecek mi?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 08:25
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Yılın son günlerine doğru yaklaşıyorken emeklilerden memurlara kadar milyonlarca vatandaş ocak ayı zammını bekliyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeden gelen oran da zam miktarına eklenirken; SSK ve Bağkur emeklileri için de 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınıyor. Peki hükümetin masasında refah payı konuşuluyor? SGK Başmüfettişi İsa Karakaş konu ile ilgili kulis bilgisini paylaştı.

İsa Karakaş'tan kulis bilgisi! Memurlardan emeklilere kadar milyonlarca vatandaş bekliyor: Refah payı verilecek mi?

2025 yılında maaşlar ne kadar olacak? Artık kasım ayının son günlerini yaşıyoruz. Gözler ocak ayında yapılacak zam oranlarına çevrilmişken zam tahminleri de art arda yapılıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları 6 aylık enflasyona göre belirlenirken; memur ve memur emeklilerinin ayrıca toplu sözleşmeden aldıkları pay da var.

Temmuz ayında zam alan memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında daha fazla maaş aldı. SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 24,73'lük bir zam oranı aldı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme nedeniyle enflasyonun 5,42 altında maaş güncellemesi almışlardı.

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SSK ve Bağkur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Ocak ayında alacakları zammın tam olarak belli olması için kasım ve aralık aylarının enflasyon verisinin belirlenmesi gerekiyor. Buna göre, temmuz + ağustos+ eylül ve ekim ayları itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %12,07 olarak gerçekleşti.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI YÜZDE 7,99

Memur ve memur emeklileri 2025'in ilk 6 ayında toplu sözleşmeden yüzde 6; ikinci 6 ayında yüzde 5'lik bir zam oranını hakkediyor. Ekim ayı enflasyonun açıklanması ile beraber memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Enflasyon farkı oranı yüzde 7,99 oldu.

"BU ORANIN TUTTURULMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, maaşlar için öngörülerini paylaştı. Karakaş, OVP'de tahmin edilen yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağını aktararak, "Bu oranın tutturulması mümkün de değildir. Nitekim %41,5’luk oran %44 olarak öngörülmüştür. Kanaatimce bu oranda tutturulamayacaktır. Bu bağlamda yıllık enflasyonun %45’in altına düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Piyasa katılımcıları anket sonuçları da bu yöndedir. Bu bağlamda 2025/Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına %11-%12 arasında bir güncelleme muhtemel hâle gelmiştir" şeklinde konuştu.

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REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Karakaş, refah payının verilip verilmeyeceğini kulis bilgisi olarak aktardı. Karakaş, şu sözleri sarf etti:

"Kendi kaynaklarımdan edindiğim duyumlara göre memur ve memur emeklilerine belirtmiş olduğu orana ilaveten refah payı verilmeyeceği yönündedir. Bu durumda temmuz ayında yüzde 5,43 oranında enflasyonun altında ezilen memur ve memur emeklilerinin 2025/Ocak ayında da en az yüzde 4 ile yüzde 5 arasındaki bir oranda enflasyonunun altında ezilmesi muhtemel hâle gelmiştir"

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memur zammı emekli zammı refah payı
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