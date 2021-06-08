İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır? İşte işbaşı eğitim programı için gerekli evraklar

Günümüzde işsizlik pek çok ailenin en büyük problemi. TÜİK 2021 verilerine göre 4 milyon 236 bin kişi işsiz. İŞKUR işsizlere yönelik pek çok program sunuyor. Bu programlardan birisi de işbaşı eğitimdir. İşbaşı eğitim programıyla teorik eğitimin yanında, tecrübe kazandırmak amacıyla pratik eğitim verilmektedir. Haberimizde işbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapacağınızı ve gereken evrakları bulabilirsiniz.
İşbaşı eğitim programına başvuruda bulunmak isteyen kişiler gereken evrakları tamamlamalarının ardından, bulunduğunuz ildeki bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz.
İkamet ettiğiniz ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunmadan önce İŞKUR tarafından istenilen belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. İşbaşı eğitim programı için gereken evraklar şöyle:
-İşveren taahhütnamesi,
-Ön Talep Formu,
-İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, merkezin bulunduğu ile ait birlik veya oda kaydı belgelerinin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge,
-Son üç aylık sigortalı çalışan sayısını gösteren belge veya katılımcı adaylarının son üç aya ait sigorta dökümünü gösterir belge
-İşverenin veya işverenin imzaya yetkili temsilcisinin imzasını gösterir belge
İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Ekranı İçin Tıklayın
İşbaşı eğitim programına başvuruda bulunmak için elbette yukarıdaki evrakları tamamlamak yetmiyor. İŞKUR, işbaşı eğitim programına katılabilmek için bazı şartlar sunmaktadır.
Bu şartlardan ilki İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaktır. İkinci şart ise yaş kriteridir. Bu yaş kriterine göre 15 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Üçüncü aranan şarkı işverenin birinci ve ikinci dereceden akraba olmaması veya eşi olmamasıdır. İşbaşı eğitiminin bir diğer şartı da emekli olmamak gerekiyor. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak şartı da aranmaktadır. Ayrıca program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmalı ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmalı.
Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
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