İşbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapılır? İşte işbaşı eğitim programı için gerekli evraklar

Günümüzde işsizlik pek çok ailenin en büyük problemi. TÜİK 2021 verilerine göre 4 milyon 236 bin kişi işsiz. İŞKUR işsizlere yönelik pek çok program sunuyor. Bu programlardan birisi de işbaşı eğitimdir. İşbaşı eğitim programıyla teorik eğitimin yanında, tecrübe kazandırmak amacıyla pratik eğitim verilmektedir. Haberimizde işbaşı eğitim programına nasıl başvuru yapacağınızı ve gereken evrakları bulabilirsiniz.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İşbaşı eğitim programına başvuruda bulunmak isteyen kişiler gereken evrakları tamamlamalarının ardından, bulunduğunuz ildeki bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine dilediğiniz zaman başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

İkamet ettiğiniz ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunmadan önce İŞKUR tarafından istenilen belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. İşbaşı eğitim programı için gereken evraklar şöyle:

Talep dilekçesi,

-İşveren taahhütnamesi,

-Ön Talep Formu,

-İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, merkezin bulunduğu ile ait birlik veya oda kaydı belgelerinin aslı veya noter onaylı örnekleri veya işverenin hukuki durumunu gösterir belge,