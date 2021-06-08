İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ile ilgili gözler kabinede!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen sene nisan ayında İşçi Kanunu’na geçici ek madde koyulduğunu belirterek işçi çıkarmanın yasaklandığını açıklamıştı. Koronavirüste vaka sayısındaki artış ile birlikte önlemler alınmaya devam edince Cumhurbaşkanı 17 Mart’ta yasağın uzayacağını açıklamıştı. Peki işçi çıkarma yasağı ne zaman son bulacak? İşte ayrıntılar…

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile işçi çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılmıştı. 16 Nisan 2020’den beri belirlenen şartların dışında işçi çıkaranlar ceza alıyordu, işçi çıkarma yasağının ne zaman son bulacağı belli oldu. Buna göre işverenler, işçileri 30 Haziran’a kadar işten çıkaramayacak. 30 Haziran’dan sonra da işçi çıkarma yasağının devam edip etmeyeceği ile ilgili gözler kabine toplantısına çevrildi. 10 Haziran’da yasaklarla ilgili alınacak yeni kararlara işçi çıkarma yasağının eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. Şu anki açıklamalara göre ise işçi çıkarma yasağı 30 Haziran tarihi itibarıyla sonlanacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLADI?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.