İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşten çıkarma yasağı, işçi ve işvereni korumak amaçlı uygulamaya koyulmuş geçici bir yasadır. Binlerce kişi işten çıkarma yasağının akıbetinin ne olacağı hakkında araştırma yapıyor.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada işten çıkarma yasağının son bulma tarihinin 30 Haziran 2021 Çarşamba olduğunu ifade etmişti.

İşten çıkarma kararı bazı durumlarda geçersiz sayılıyor. Çalışan işi bırakırken işyeri bu kararı SGK'ya bildirmekle yükümlüdür. Belirlenen kodlarla bildiriliyor. İstifa için 01, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve iş yeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçilmekte. Söz konusu kodlar, fesih kapsamında olmayan bazı durumları da temsil ediyor. Fesih kapsamına girmeyen durumlar ise iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işverenin faaliyetinin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işin sona ermesi halleri olarak karşımıza çıkıyor.