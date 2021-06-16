İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşten çıkarma yasağı, işçi ve işvereni korumak amaçlı uygulamaya koyulmuş geçici bir yasadır. Binlerce kişi işten çıkarma yasağının akıbetinin ne olacağı hakkında araştırma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada işten çıkarma yasağının son bulma tarihinin 30 Haziran 2021 Çarşamba olduğunu ifade etmişti.
İşten çıkarma kararı bazı durumlarda geçersiz sayılıyor. Çalışan işi bırakırken işyeri bu kararı SGK'ya bildirmekle yükümlüdür. Belirlenen kodlarla bildiriliyor. İstifa için 01, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve iş yeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçilmekte. Söz konusu kodlar, fesih kapsamında olmayan bazı durumları da temsil ediyor. Fesih kapsamına girmeyen durumlar ise iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işverenin faaliyetinin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işin sona ermesi halleri olarak karşımıza çıkıyor.
Fesih yasağı ile bazı işverenler Kod-29'u kullanarak işçi çıkarabiliyordu. Ancak bu durum işçi açısında bazı mağduriyetlere yol açıyordu. 17 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verilen fesih yasağında İş kanunu geçici 10. Madde gereğince tek istisna İş Kanunu 25. Maddedeki Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak olarak düzenlenmişti. Bu yolla yapılan çıkışlar SGK'ya kod 29 ile aktarılıyor. Ancak söz konusu maddede çalışan için ağır ithamların olması şartı yatıyor. 25. maddede taciz, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok suç bulunuyor. Bu nedenle işçiler mağdur oluyordu.
Konuya ilişkin SGK tarafından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada bazı düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Bu düzeltmelerde ortaya çıkan mağduriyet durumu ortadan kaldırıldı.
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