FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

16.06.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl mart ayında ülkemizde patlak veren koronavirüsün olumsuz etkilerinden vatandaşları korumak adına bir yıl içerisinde birden fazla ödenek çıkartılmıştı. Öte yandan işten çıkarma yasağı ile de işçinin ve işverenin haklarını korumak amaçlandı. Haziran ayının ortalarına gelinmesiyle işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği konusu gündeme geldi. "İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?" , "İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşten çıkarma yasağı, işçi ve işvereni korumak amaçlı uygulamaya koyulmuş geçici bir yasadır. Binlerce kişi işten çıkarma yasağının akıbetinin ne olacağı hakkında araştırma yapıyor.

İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada işten çıkarma yasağının son bulma tarihinin 30 Haziran 2021 Çarşamba olduğunu ifade etmişti.

İşten çıkarma kararı bazı durumlarda geçersiz sayılıyor. Çalışan işi bırakırken işyeri bu kararı SGK'ya bildirmekle yükümlüdür. Belirlenen kodlarla bildiriliyor. İstifa için 01, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve iş yeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçilmekte. Söz konusu kodlar, fesih kapsamında olmayan bazı durumları da temsil ediyor. Fesih kapsamına girmeyen durumlar ise iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işverenin faaliyetinin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işin sona ermesi halleri olarak karşımıza çıkıyor.

İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzayacak mı?

KOD 29 MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

Fesih yasağı ile bazı işverenler Kod-29'u kullanarak işçi çıkarabiliyordu. Ancak bu durum işçi açısında bazı mağduriyetlere yol açıyordu. 17 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verilen fesih yasağında İş kanunu geçici 10. Madde gereğince tek istisna İş Kanunu 25. Maddedeki Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak olarak düzenlenmişti. Bu yolla yapılan çıkışlar SGK'ya kod 29 ile aktarılıyor. Ancak söz konusu maddede çalışan için ağır ithamların olması şartı yatıyor. 25. maddede taciz, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok suç bulunuyor. Bu nedenle işçiler mağdur oluyordu.

Konuya ilişkin SGK tarafından açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada bazı düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Bu düzeltmelerde ortaya çıkan mağduriyet durumu ortadan kaldırıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?
Anahtar Kelimeler:
İşçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Dev mağaza zincirinden 1,5 milyon liralık yeni yatırım!

Dev mağaza zincirinden 1,5 milyon liralık yeni yatırım!

Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

Temmuz zammı belli oluyor! Emekliye 3252 TL…

Her şey bir siparişle başladı!

Her şey bir siparişle başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.