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İşçi kesiminin talebi günlük 1800 lira! 600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte... Kamu işçilerinde zam heyecanı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.04.2025 12:15
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Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS), ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. İşçi kesiminin günlük en düşük ücretin 1800 lira olmasını talep ettiği zam maratonunda gözler sunulacak teklife çevrildi.

İşçi kesiminin talebi günlük 1800 lira! 600 bin kişinin gözü kulağı sunulacak teklifte... Kamu işçilerinde zam heyecanı

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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İDARİ MADDELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ MÜZAKERE EDİLDİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.

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İŞÇİ KESİMİNİN TALEBİ 1800 LİRA

İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.

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İLK TEKLİF İLERLEYEN GÜNLERDE SUNULACAK

Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.

DİĞER SÖZMEŞLERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Zam kamu
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