İşçi, memur ve emekliler yeni zamlar ile sevinecek! İlk ipucu...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı başında yapılacak zamlara dair tahminler de gelmeye başladı. Net zam oranı ise 2021 yılının son üç aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra belli olacak. Ancak ilk ipucuna bakıldığında memur ve emeklinin yüzünü güldürecek rakamlar görüldü.

ZAMLARDA 6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Memur ve emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlara ise TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre değişiyor. 2022 yılı başında milyonlarca çalışan ve emeklinin geliri artacak. Yeni asgari ücret için aralık ayınca yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI TAHMİNLERİNİ SIRALADI

Bu yılın son enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahminlerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 11.8'e ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

YÜZDE 18.4’LÜK TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE…

Yüzde 18.4'lük tahmin gerçekleşirse zam oranları şöyle gerçekleşecek:

Memurlar Ve Memur Emeklileri:

Toplu sözleşme kapsamında Ocak zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Ayrıca 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon tahminine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu durumda zam oranı yüzde 11.17'ye ulaşacak.

SSK Ve Bağ-Kur Emeklileri:

2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam oranını gösterecek. Bunun 3 aylık bölümünde enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam oranı yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.

İşsizlik Maaşı:

Asgari ücrette yüzde 25'lik bir artış olduğunda birçok ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. İşsizlik maaşında alt sınır bin 789, üst sınır 3 bin 577 lirayı bulacak.

Asgari Ücret:

Enflasyon verileri asgari ücretin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki yılın enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor. Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon tahminine göre asgari ücret artışı yüzde 25 civarında olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.



