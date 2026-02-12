İşçi olarak başladı fabrikatör oldu! 11 ülkeye gönderiyor, 1300 tane üretiyor

Muş'ta 45 yaşındaki İsmail Gül, küçük yaşta işçi olarak girdiği tekstil sektöründe kurduğu fabrikada ürettiği ürünleri 11 ülkeye gönderiyor. İş bulmak amacıyla 14 yaşında İzmir'e giden Gül, 15 yıl boyunca tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştı.
Kazandığı tecrübeyle Muş'ta kendi işletmesini kurmaya karar veren Gül, 2022'de Sungu beldesinde devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikasını kurdu. İki çocuk babası Gül, 150 kişiye istihdam sağladığı fabrikada ürettiği tekstil ürünlerini Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan başta olmak üzere 11 ülkeye gönderiyor.
Gül, devlet desteğinden faydalanmak ve gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla böyle bir yatırım yapmaya karar verdiklerini söyledi. Güzel bir iş sahası kurduklarını belirten Gül, şunları kaydetti:
Fabrikada çalışan Hivda Aktan ise "Babam inşaatta çalışıyor, annem de ev hanımı. Hem okul okuyorum hem tekstil fabrikasında çalışıyorum. Kazandığım parayla eğitimime devam ediyorum. Bir yıldır burada çalışıyorum" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum