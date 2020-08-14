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İşçiler için gözler kritik toplantıda! Tayin hakkı verilecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 09:12 | Son Güncelleme

Türk-İş Sendikası ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu yılın ekim ayında yapılması planlanan toplantısı 4D'liler için hayati önem taşıyor. Tayin hakkı, maaş farkı vb. temel konuların resmiyete bağlanacağı umulan toplantıyı yüz binlerce işçi ve ailesi heyecana bekliyor. Peki toplantıda neler konuşulacak?

İşçiler için gözler kritik toplantıda! Tayin hakkı verilecek mi?

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler KHK ile 4D statüsünde çalışmaya başladı. Ancak statüleri değiştiği halde yasal hakları hala 4D statüsüne geçmeden önce imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'ne (TİS) göre düzenleniyor. Çalışırken ve ev geçindirirken zorluk çeken işçiler; tayin hakkı, maaş farkı ve görev tanımı başta olmak üzere kamuda çalışan diğer işçilerle eşit haklara sahip olmak istiyorlar. Tayin hakkı ve maaş düzenlemeleri ile ilgili bireysel davalar kazanılsa da tüm 4D'li işçilerin resmi olarak bu haklara sahip olması önemli. Bu kararların da TİS toplantısında alınması bekleniyor. Pandemi nedeniyle 2020'nin ekim ayına ertelenen TİS'in tekrar bir aksilik yaşanmazsa başta tayin hakkı olmak üzere 4D'li işçilerin haklarını düzenlemede bir milat olması bekleniyor.

NASIL BİR TAYİN HAKKI DÜZENLEMESİ GELECEK?

Kamu kurumlarında ve belediyede çalışan 4D'li taşeron işçiler tayin hakkını almak için zaman zaman bireysel davalar açtı ve kazandı. Sendikaların bu davaları tüm işçiler için açabileceğini belirtmesi üzerine TİS'te ele alınması ve yasal olarak düzenlenmesi beklenen önemli gündem maddelerinden biri de tayin hakkı oldu. Sonrasında da tayin hakkı ile ilgili kulislerde bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Belli başlı çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan bütün 4D'li taşeron işçilere koşul öne sürülmeden tayin hakkı verilebilir.

  • Eşi de kamuda çalışanların aile birliğinin bozulmaması için tayin hakkı verilebilir.

  • Sadece çalışılan kurum içinde ya da çalışılan il içinde tayin hakkı verilebilir.

Tayin hakkı konusundaki makul çözüm önerilerini böyle özetleyebiliriz. Ancak unutmayın ki bu konuda henüz ne Türk-İş'ten ne de bakanlıktan bir resmi açıklama geldi. Tayin hakkı geçen yıl yapılan TİS'te ele alınmadığı ve giderek aciliyet kazandığı için 2020'deki TİS'te ele alınacağı düşünülüyor ve bazı çözüm önerileri tartışılıyor. Ancak tayin hakkı konusundaki esas kararlar 2020'deki TİS'te Türk-İş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gerçekleşecek müzakerelerden sonra alınabilir. Haziran ayındaki enflasyon oranlarının açıklanması ile beraber yaz başında yapılması beklenen TİS ise Resmi Gazete kararı ile diğer TİS'lerle beraber ertelendi.

2020'nin ekim ayının sonuna doğru yapılması planlanan TİS'ten önce tayin hakkı konusunu sık sık gündemde tutmak toplantıda bu konunun müzakere edilme ihtimalini yükseltir. O nedenle tayin hakkı konusundaki çözüm önerileri sık sık dile getirilmeye başlansa da asıl çözüm TİS'te bulunacak.


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