İşçiler için gözler kritik toplantıda! Tayin hakkı verilecek mi?

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler KHK ile 4D statüsünde çalışmaya başladı. Ancak statüleri değiştiği halde yasal hakları hala 4D statüsüne geçmeden önce imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'ne (TİS) göre düzenleniyor. Çalışırken ve ev geçindirirken zorluk çeken işçiler; tayin hakkı, maaş farkı ve görev tanımı başta olmak üzere kamuda çalışan diğer işçilerle eşit haklara sahip olmak istiyorlar. Tayin hakkı ve maaş düzenlemeleri ile ilgili bireysel davalar kazanılsa da tüm 4D'li işçilerin resmi olarak bu haklara sahip olması önemli. Bu kararların da TİS toplantısında alınması bekleniyor. Pandemi nedeniyle 2020'nin ekim ayına ertelenen TİS'in tekrar bir aksilik yaşanmazsa başta tayin hakkı olmak üzere 4D'li işçilerin haklarını düzenlemede bir milat olması bekleniyor.

NASIL BİR TAYİN HAKKI DÜZENLEMESİ GELECEK?

Kamu kurumlarında ve belediyede çalışan 4D'li taşeron işçiler tayin hakkını almak için zaman zaman bireysel davalar açtı ve kazandı. Sendikaların bu davaları tüm işçiler için açabileceğini belirtmesi üzerine TİS'te ele alınması ve yasal olarak düzenlenmesi beklenen önemli gündem maddelerinden biri de tayin hakkı oldu. Sonrasında da tayin hakkı ile ilgili kulislerde bazı çözüm önerileri konuşulmaya başlandı. Belli başlı çözüm önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz: