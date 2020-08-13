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İşçiler için kritik tarih! Kaderleri bu toplantıda belli olacak...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020'nin Ekim ayında yapılacak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ile 4D statüsündeki taşeron işçiler için oldukça önemli kararlar alacak. Yüzdelik dilim farkı, tayin hakkı gibi önemli konuların gündeme geleceği TİS'i yaklaşık 950 bin işçi heyecanla bekliyor. Peki taşeron işçiler ne kadar maaş zammı alacak?

İşçiler için kritik tarih! Kaderleri bu toplantıda belli olacak...

4D statülü işçilerle ilgili Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) 2020'nin ekim ayının sonlarında yapılması bekleniyor. KHK ile kadro verilen taşeron işçiler 4D sürekli işçi statüsünde çalışmaya başlamıştı. Ancak kadrolu olsalar da 4D'li işçilerin maaşlarında düzenleme yapılmadı ve işçiler asgari ücret üzerinden çalıştı. Yani kadrolu olsalar da 4D'li işçiler taşeron işçiyken yapılan TİS'teki şartlara göre çalışmayı sürdürüyor. Bu nedenle yüz binlerce insan TİS toplantısında alınacak kararları heyecanla bekliyor. Toplantıda maaş zammı ve enflasyon farkı vb. gündem maddeleri olması bekleniyor. Bakanlık resmi bir açıklama yapmasa da, Türk-İş Sendikası ile masaya oturacağı görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birisi 4D'li işçilerin maaşlarının yüzdelik dilim düzenlemesi olacak gibi görünüyor.

TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAMMI ALACAK MI?

4D'li işçiler kadroya geçmeden önce imzalanan TİS'e göre 6 ayda bir yüzde 4 zam alabiliyor ve bu enflasyon oranının altında kaldığı için işçiler geçinmekte zorluk çekiyor. Ayrıca yeni durumlarına göre resmi şekilde düzenlenen tayin hakları ya da yüzdelik dilime göre maaş farkı, enflasyon farkı gibi düzenlemeler de bulunmuyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı'nda çalışan ve yüzdelik dilim konusunu CİMER'e şikayet eden bir işçi hakkını aldı. Bazı belediyeler de taşeron işçilere maaş zamları yaptı. Bunların yanı sıra maaş ve tayin konularında bazı emsal kararlar alındı. Ancak 4D'li işçilerin asıl umudu yeni TİS'te yapılacak düzenlemeler. Haklarını sözleşmeyle sabit tutmak ve kamudaki diğer işçilerle eşit muamele görmek isteyen 4D'li işçiler, bakanlığın çözüm önerisini heyecanla bekliyor.

MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

4D'li işçilere yapılacak zam oranları 6 aylık dönemler için belirlenecek. Kulislerde konuşulan ancak netleşmeyen maaş zammı talepleri arasında en olası görüneni ise yüzde 15. TÜFE beklentisine göre ise %9-10 seviyesi öne çıkıyor.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Beklenen kararlar alınırsa, eski TİS imzalandığında asgari ücret alan bir işçi asgari ücret almayı sürdürecek. Eğer bir işçi o dönem asgari ücretten yüzde 5 fazla kazandıysa, bu dönemki asgari ücretten yüzde 5 fazla kazanabilecek. Yani eski TİS imzalandığında asgari ücrete oranla ne kadar kazandığınıza bakarak şu anki ücretini hesaplayabilir ve yüzdelik dilim farkının etkisini görebilirsiniz.

Maaş haklarıyla ilgili davaları kazanan 4D'li işçiler davanın ardından yapılan yüzdelik dilim düzenlemesi sayesinde daha çok para kazanmaya başlamıştı. Sendikalar her işçi için dava açabileceğini belirtti ve yüzdelik dilim meselesinin TİS'te ele alınması talebi bu şekilde doğdu.


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