İşçiler için kritik tarih! Kaderleri bu toplantıda belli olacak...

4D statülü işçilerle ilgili Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) 2020'nin ekim ayının sonlarında yapılması bekleniyor. KHK ile kadro verilen taşeron işçiler 4D sürekli işçi statüsünde çalışmaya başlamıştı. Ancak kadrolu olsalar da 4D'li işçilerin maaşlarında düzenleme yapılmadı ve işçiler asgari ücret üzerinden çalıştı. Yani kadrolu olsalar da 4D'li işçiler taşeron işçiyken yapılan TİS'teki şartlara göre çalışmayı sürdürüyor. Bu nedenle yüz binlerce insan TİS toplantısında alınacak kararları heyecanla bekliyor. Toplantıda maaş zammı ve enflasyon farkı vb. gündem maddeleri olması bekleniyor. Bakanlık resmi bir açıklama yapmasa da, Türk-İş Sendikası ile masaya oturacağı görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birisi 4D'li işçilerin maaşlarının yüzdelik dilim düzenlemesi olacak gibi görünüyor.

TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAMMI ALACAK MI?

4D'li işçiler kadroya geçmeden önce imzalanan TİS'e göre 6 ayda bir yüzde 4 zam alabiliyor ve bu enflasyon oranının altında kaldığı için işçiler geçinmekte zorluk çekiyor. Ayrıca yeni durumlarına göre resmi şekilde düzenlenen tayin hakları ya da yüzdelik dilime göre maaş farkı, enflasyon farkı gibi düzenlemeler de bulunmuyor. Daha önce Sağlık Bakanlığı'nda çalışan ve yüzdelik dilim konusunu CİMER'e şikayet eden bir işçi hakkını aldı. Bazı belediyeler de taşeron işçilere maaş zamları yaptı. Bunların yanı sıra maaş ve tayin konularında bazı emsal kararlar alındı. Ancak 4D'li işçilerin asıl umudu yeni TİS'te yapılacak düzenlemeler. Haklarını sözleşmeyle sabit tutmak ve kamudaki diğer işçilerle eşit muamele görmek isteyen 4D'li işçiler, bakanlığın çözüm önerisini heyecanla bekliyor.