İşçilere 1.550 TL ilave ödeme! Yılda 4 kez verilecek! Bayram öncesi hesapları kontrol edin!

İşçilere 1.550 TL ilave ödeme! Bayram öncesi hesaplara yatacak! Yılda 4 kez verilen ilave tediye ödemelerinde 2. taksit tarihi belli oldu. Yüzbinlerce işçi yılın ikinci yarısında 26 günlük bir ödeme daha alacak. Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. İşte, işçilere 1.550 TL ilave ödemenin detayları!

İŞÇİLERE 1.550 TL EK ÖDEME

Kamu işçisine ödenen ikramiyelerde tarih belli oldu. Kamu işçilerine 2022'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı Ocak'ta yatırılmıştı. Diğer yarısı ise bayram öncesinde verilecek.

Yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 13 günlük ikramiyeler 29 Nisan'da yatırılacak. İkramiyeler her yıl 52 gün üzerinden alınıyor.

26 GÜNLÜK ÖDEME DAHA YAPILACAK

Kamu işçilerine ayrıca, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılacak. Bu ödemenin takvimi de Temmuz'da belirlenecek. Ödemeler maaşa göre değişecek.

Asgari ücretli bir işçiye bu yıl 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673, net 6 bin 200 lira ödeme yapılırken, 13 günlük ödeme net bin 550 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme bin 550 lira olacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu yıl toplam 9 bin 293, bu ay 13 günlük ödeme olarak 2 bin 323 lira verilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlenmişti.

Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta ödenmişti. Diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek. Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

TEDİYE KİMLERE VERİLİR?

Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

Bir çalışanın ilave tediye ödemesi alabilmesi için belirli şartları taşıması gerekiyor. Buna göre, 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Özel bütçeli idareler gibi kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

