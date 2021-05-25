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İşçilere ne kadar zam yapılacak? Türk İş ve Hak İş ortak taleplerini belirledi

25.05.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçilere ne kadar zam yapılacağı, sendikalar ve hükümet arasında yapılan pazarlıkların sonunda belli olacak. Son sözleşmede yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan sözleşmeler bu dönem 700 bin işçiyi kapsayacak. Bu nedenle işçilere yapılacak zam konusunda Türk İş ve Hak İş ortak taleplerini belirledi…

İşçilere ne kadar zam yapılacak? Türk İş ve Hak İş ortak taleplerini belirledi

İşçilere 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerin öncesinde Hak-İş ve Türk-İş kamudaki ortak taleplerini belirledi. Konfederasyonların sosyal ve mali hakları içeren taleplerini kısa zaman içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasının ardından pazarlık süreci başlamış olacak…

Üniversiteler, bakanlıklar, karayolları, hastaneler, şeker fabrikaları elektrik üretim santralleri ve demiryolları gibi pek çok kamu kurum ve kuruluşunda çalışan 700 binden fazla işçiyi yakından ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı.

En son yapılan sözleşme döneminde yapılan görüşmeler, yaklaşık 200 bin kişiyi kapsıyordu, ancak bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de eklenmesiyle 700 bini aşkın işçiyi direkt olarak ilgilendiriyor.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER İÇİN TAYİN TALEBİ

Sözleşmeye dahil olan işçi sayısının artması ve kamuda benzer sayıda üyeyi temsil etmeleri nedeniyle Hak-İş ve Türk-İş, bu dönem birlikte hareket etti.

Kurulan komisyonlar aracılığı ile üye sendikalarının talep ve görüşlerini bir araya getiren konfederasyonlar, ardından sosyal ve mali hakları içeren ortak istekleri ortaya çıkardı.

Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilere becayiş ve tayin hakkı verilmesi, bu işçilere ilişkin zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması ve sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılmasının da içlerinde olduğu istekler kısa zaman içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

Pazarlık süreci, konfederasyonların taleplerini bakanlığa sunmasıyla resmi olarak başlayacak, gerçekleşecek müzakere ve pazarlıkların sonunda temmuz ayında sonuca ulaşması tahmin ediliyor.

İşçilere ne kadar zam yapılacak? Türk İş ve Hak İş ortak taleplerini belirlediiii

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Diğer yandan, 5,5 milyon memur emeklisi ve yaklaşık 3,5 milyon memurun maaşlarına yapılacak zam oranının belli olacağı 2021-2022 yıllarını içine alana Altıncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak.

Bu çerçevede kamu işçilerini yakından ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, kamuda memur olarak çalışanların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde yapılacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi bakımından da oldukça önemli.

Türk-İş ile Hükümet arasında 2019 yılında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücreti 3 bin 500 TL’nin altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019 yılının ilk 6 ayı için %8, ikinci 6 ayı için %4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için %3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı.

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