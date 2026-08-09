Maaşlar mühendisleri geçti! Aradıkları elemanı bulamıyorlar

Türkiye plastik sektöründe üretimin devamlılığı açısından kritik görülen teknik personel ihtiyacı giderek daha fazla gündeme geliyor. Sektör temsilcileri, mühendislik mezunlarının yoğunluğuna rağmen kalıpçılık, enjeksiyon, şişirme ve ham madde işleme gibi alanlarda çalışabilecek yetişmiş eleman bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Dünyanın altıncı, Avrupa'nın ise ikinci büyük plastik üreticisi olan Türkiye'de nitelikli ara iş gücü eksikliği sektörün temel sorunları arasında yer alıyor. Üretimin farklı aşamalarında görev yapacak teknik çalışan bulamayan sanayiciler, bir yandan da çok sayıda mühendislik mezununun iş aramasına dikkat çekerek eğitim sistemi ile sanayinin ihtiyaçları arasında uyumsuzluk bulunduğunu ifade ediyor.

SANAYİNİN ARADIĞI PERSONELİN ÜCRETİ MÜHENDİS MAAŞINI AŞIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre, Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) bu soruna dikkat çekmek amacıyla yönetim kurulu toplantısını Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirdi.

EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, plastik ve polimer eğitimi alan gençlerin tamamını istihdam edebilecek durumda olduklarını söyledi. Firmalara çok sayıda mühendislik mezununun başvurduğunu belirten Gençer, buna karşın üretim sahasında görev yapabilecek teknik çalışan bulmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Gençer, özellikle kalıp hazırlayabilecek, enjeksiyon ve şişirme üretiminde çalışabilecek, ham madde işleyebilecek gençlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu alanlarda görev yapan personele verilen ücretlerin birçok mühendisin maaşının üzerine çıktığını ifade eden Gençer, yetişmiş gençlerin sektörden kopmaması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

MESLEKİ EĞİTİM SANAYİNİN İHTİYAÇLARINA GÖRE ŞEKİLLENMELİ

Şener Gençer, Türkiye'deki mesleki eğitim sisteminin iş dünyasının gerçek ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden planlanması gerektiğini vurguladı. Her yıl yüz binlerce üniversite mezununun iş gücü piyasasına dahil olduğunu belirten Gençer, buna rağmen sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik personelin yeterli ölçüde yetişmediğine işaret etti.

Mühendislik diploması bulunan çok sayıda gencin kendi uzmanlık alanında iş bulamadığını söyleyen Gençer, mevcut tablonun hem gençler hem de Türkiye ekonomisi bakımından önemli bir kaynak kaybına yol açtığını ifade etti. Gelişmiş sanayi ülkelerinin ortak noktalarından birinin güçlü bir mesleki eğitim altyapısına sahip olmaları olduğunu belirten Gençer, ara iş gücünün üretimin sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını kaydetti.

GENÇLERİN PLASTİK SEKTÖRÜNDE KALMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Gençer, plastik alanında eğitim veren meslek liseleri ve meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından da sektörde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla okul yönetimleriyle yakın temas halinde olduklarını aktardı.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin plastik ve petrokimya üretimi bakımından önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Gençer, Bornova Mazhar Zorlu Plastik Endüstri Meslek Lisesi ile Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Polimer Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin sektöre kazandırılmasını öncelikli hedef olarak belirlediklerini söyledi.

Gençer, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli gençlerin yetişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu gençlerimize gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.