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  4. İşçisinden, memuruna, emeklisine milyonların maaşına zam geldi ama... En az 2 maaşınız sadece oraya gidecek! İsa Karakaş: 'Aynı senaryo tekrarlanacak'

İşçisinden, memuruna, emeklisine milyonların maaşına zam geldi ama... En az 2 maaşınız sadece oraya gidecek! İsa Karakaş: 'Aynı senaryo tekrarlanacak'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 07:47
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Asgari ücretlinin 2025 yılında alacağı maaş kesinleşti. Memur ve memur emeklisi ise refah payının gelip gelmeyeceğini öğrenmek için bugün yapılacak olan kabine toplantısını beklemeye başladı. Maaşlara zam gelmesi ile beraber çalışanlar bu sene ne kadar vergi ödeyeceklerini de merak etmeye başladı. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışanların 2025 yılında ne kadar vergi ödeyeceklerini hesapladı. İşte detaylar...

İşçisinden, memuruna, emeklisine milyonların maaşına zam geldi ama... En az 2 maaşınız sadece oraya gidecek! İsa Karakaş: 'Aynı senaryo tekrarlanacak'

2025 yılının maaşları belli oldu! Asgari ücretli yüzde 30; memur ve memur emeklisi yüzde 11,54; SGK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. Memur ve emekliler refah payı talebinde bulunurken bugün Beştepe'de düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'nı takip etmeye başladı. Refah payını bekleyen milyonlar bugün bu bu kararın duyurulmasını bekliyor.

Ayrıca milyonlarca çalışan 2025 yılında ne kadar vergi ödeyeceğini de merak ediyor. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki haberinde milyonların ne kadar vergi ödeyeceğini açıkladı.

ZAM İLE VERGİ DİLİMİ DE DEĞİŞİYOR

Çalışanların maaşına zam gelmesi ile beraber bulundukları vergi dilimi değişerek bir üst dilime yükseliyor. Karakaş, bu durumdan dolayı çalışanların zamlı maaşlarını alır almaz ücretlerinde azalma olduğunu kaydetti.

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2 AY VERGİ İÇİN ÇALIŞACAKSINIZ

2024 yılı vergi dilimleri ile 2025 yılı vergi dilimleri karşılaştırıldığında ise Karakaş şu cümleleri sıraladı:

"2024 yılında yukarıdaki tarifenin ilk dilimi 110.00 TL’den başlamakta iken yeni tarifede 158.000 TL’ye, en üst dilim ise 3.000.000 TL'den 4.300.000 TL’ye yükselmiştir. Oranlarda ise herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Dolayısıyla bu sene de aynı senaryo tekrarlayacak ve çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek"

3 YILDIR VERGİ KESİLMİYOR

2022 yılında asgari ücretten yüzde 15 oranındaki gelir vergisi ve yüzde 0,79 oranındaki damga vergisi kesintisi yürürlükten kaldırılmıştı. 2025 yılında da devam eden bu karar, işçi-memur tüm ücretliler için geçerli.

PARA

AGİ VERİLECEK Mİ?

2025 yılında da asgari geçim indirimi (AGİ), alınıp alınmayacağını merak edenler için Karakaş sözlerini şu şekilde sıraladı:

"Asgari geçim indirimi (AGİ) çalışanın ödediği gelir vergisi tutarı esas alınarak hesaplanmaktadır. 2025 yılında da asgari ücret gelir vergisinden muaf olduğundan asgari geçim indirimi (AGİ) verilmesinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz"

Anahtar Kelimeler:
AGİ vergi asgari ücret 2025 İsa Karakaş
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