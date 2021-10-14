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İşçiye en az 3447 TL maaş! Asgari ücret için hazırlıklar başlıyor...

14.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretle çalışanların gözü kulağı yeni yılda yapılacak zamma çevrildi. Yeni yıla girmemiz son üç ay kalırken, asgari ücret için çalışmalar da başladı. Yapılan hesaplamalara göre işçiye en az 3447 TL maaş verilecek.

İşçiye en az 3447 TL maaş! Asgari ücret için hazırlıklar başlıyor...

2021 yılının bitmesine son üç ay kalırken, yeni yılda yapılacak asgari ücret zammı için çalışmalar şimdiden başladı. Asgari ücret enflasyona göre belirlendiğinden geçmiş yıllar baz alınarak hesap yapıldığında işçiye en az net 3447 TL, brüt 4364 TL maaş verilecek. İşte 2022 yılı asgari ücret zammına ilişkin detaylı hesaplamalar…

İŞÇİYE EN AZ 3 BİN 447 TL MAAŞ

Geçtiğimiz günlerde asgari ücret ile açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi. Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne bakıldığında yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3 bin 447 lira 50 kuruşa çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin ediliyor.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR RAKAM ÇIKMASI BEKLENİYOR

Asgari Ücret tespit Komisyonu işçi işveren ve kamu temsilcileriyle değişik zamanlarda toplanarak işçilerin alacağı en az ücreti belirliyor. Bu ücret belirlenirken, çeşitli etmenlere dikkat ediliyor. Bu etmenlerden birisi de enflasyon rakamları. Son 10 yıllık asgari ücret artışlarına bakıldığında enflasyonun burada belirleyici olduğu görülmektedir. Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkması bekleniyor.

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