İşe 500 sterlinlik iddia ile başladı, şimdi yılda 6 milyon sterlin kazanıyor

Snaffling Pig, farklı paketlerde ve tatlarda ürün sunan bir marka.

Şirket her yıl sekiz milyon paket satış yapıyor; özel günler için üretilen ürünler ise 2,1 milyon paket satılıyor.

Nick Coleman bu işe başlarken tekerleği yeniden icat etmediklerini vurgulayarak, "Eski bir ürüne yeni bir hava kattık; sonra da onu publara ve hediye pazarına sunduk ki böylece ana cadde mağazalarında ve online olarak satabilelim" diyor.

Coleman, tıbbi malzeme tedariki alanında bir şirket işletiyordu; iş ortağı 500 sterlinlik bir bütçe ile yeni bir şirket kuramayacağına dair iddiaya girene kadar…

Coleman bu anıyı, "Eğer işimi yılda bir milyon sterlin değere ulaştırırsam bana bir akşam yemeği ısmarlayacağını söyledi; 18 ay sonra da dediğini gerçekleştirdi" diyerek anlatıyor.

Coleman, İngiltere'nin Yattendon kasabasında atıştırmalık üreten bir şirket buldu; onlardan farklı tatlarda bu ürünleri üretmelerini ve en ucuz şekilde paketlemelerini istedi.

"Farklı tatları içleri görünen paketlere koyuyor, üstüne de Snaffling Pig markasını yazıyorduk" diyen Coleman, bu paketleri publara götürmeye başladıklarını anlatıyor.