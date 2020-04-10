İşe alacak kişi bulamıyorlar! 5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

Uluslararası teknolojik gelişmeleri bünyesine entegre eden İŞKUR dönemsel olarak iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Kurumsal web sitesi üzerinden işverenlerin ilan yayınlamasına ve iş arayanların bu ilanlara anında başvurmasına imkan tanıyan İŞKUR, her kesimden vatandaşa uygun ilanları paylaşmaya dikkat ediyor. Güncellenen ilanları takip eden vatandaşlar aradıkları kriterlere uygun olarak iş ilanlarını filtreleyebilirler. Toplu halde görüntülenen ilanlardan seçtiklerinin üzerine tıklayarak detaylı olarak bilgi alabilirler.

İŞKUR sistemine iş arayan olarak kayıt olan kişilerin diledikleri sektör, pozisyon ve kurum için iş ilanlarını takip etmesine izin verilmiştir. Peki İŞKUR internet şubesinin kapsamı nedir? İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir? İş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonucu ne zaman gelir? İŞKUR ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

İŞKUR İŞ İLANLARININ KAPSAMI NEDİR?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsünde çalışmak üzere iş arayanlar için güncel iş ilanları yayınlanır. Günlük, aylık ya da mevsimlik olarak yayınlanan ilanları görmek isteyen kişilerin İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan internet şubesi ya da İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olması gerekir. Kayıt işlemi sırasında vatandaşların öz geçmişlerini oluşturmaları gerekir.