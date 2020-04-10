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İşe alacak kişi bulamıyorlar! 5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kurumu (iŞKUR), iş arayan vatandaşlara yardım elini uzatıyor. İşveren ve iş arayanları tek bir çatı altında toplayan İŞKUR, iş gücü piyasası politikalarını belirler ve işsizlikle mücadele konusunda etkin bir rol oynar. Türkiye'nin en eski ve köklü kurumlarından biri olan İŞKUR, kamu istihdamını artırmak için de hizmet verir.

İşe alacak kişi bulamıyorlar! 5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

Uluslararası teknolojik gelişmeleri bünyesine entegre eden İŞKUR dönemsel olarak iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. Kurumsal web sitesi üzerinden işverenlerin ilan yayınlamasına ve iş arayanların bu ilanlara anında başvurmasına imkan tanıyan İŞKUR, her kesimden vatandaşa uygun ilanları paylaşmaya dikkat ediyor. Güncellenen ilanları takip eden vatandaşlar aradıkları kriterlere uygun olarak iş ilanlarını filtreleyebilirler. Toplu halde görüntülenen ilanlardan seçtiklerinin üzerine tıklayarak detaylı olarak bilgi alabilirler.

İŞKUR sistemine iş arayan olarak kayıt olan kişilerin diledikleri sektör, pozisyon ve kurum için iş ilanlarını takip etmesine izin verilmiştir. Peki İŞKUR internet şubesinin kapsamı nedir? İŞKUR iş ilanları nasıl takip edilir? İş ilanlarına başvuru nasıl yapılır? Başvuru sonucu ne zaman gelir? İŞKUR ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

İŞKUR İŞ İLANLARININ KAPSAMI NEDİR?

Kamu kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsünde çalışmak üzere iş arayanlar için güncel iş ilanları yayınlanır. Günlük, aylık ya da mevsimlik olarak yayınlanan ilanları görmek isteyen kişilerin İŞKUR'un resmi web sitesinde yer alan internet şubesi ya da İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olması gerekir. Kayıt işlemi sırasında vatandaşların öz geçmişlerini oluşturmaları gerekir.

  • Vatandaşların kişisel ve öz geçmiş bilgilerini sisteme kayıt ettirmesi doğru ilanlarla eşleşmesi açısından önemlidir. Eşleştikleri iş ilanlarına vatandaşlar doğrudan ulaşabilirler.
    -Filtreleme özelliğini kullanarak vatandaşlar çeşitli kriterleri girerek yurt içi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşen ilanlara başvurabilirler.
  • Filtreleme özelliğini kullanarak vatandaşlar çeşitli kriterleri girerek yurt dışı iş ilanlarını arayabilir, yurt dışındaki iş yerlerine iş gücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler.

İŞKUR AÇIK İLAN SAYFASINDAKİ BİLGİLER NELERDİR?

İş arayan kaydı ile sisteme giriş yapan vatandaşlar açık ilan sayfasına kolaylıkla ulaşarak güncel ilanları görüntüleyebilirler. Aynı zamanda ilanlarının detaylarını öğrenip en alt kısmında yer alan başvur yazısına basarak başvurular da iletilebilirler.

  • Açık ilan sayfası üzerinde ilk başta aranılan pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adını yazarak filtreleme yapılabilir. Arama yapmak istemeyen vatandaşların bu kısmı boş bırakması daha sağlıklı olur.
  • Ardından çalışma yeri, ülke, il ve ilçe gibi bilgiler girilerek iş aramak istenilen bölgenin kısıtlanması sağlanır.
  • Özel olarak ulaşılmak istenilen bir ilan varsa ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin eklenmesi gerekir.
  • Spesifik olarak bir ilan aranmıyor ise; meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgiler yazılır.
  • Bütün bilgiler ilgili boşluklara girildikten sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" yazısına basılması sonuçları görüntülemek için yeterli olur.

KAYIT İLE BİRLİKTE İŞ VE MESLEK DANIŞMANI DEVREYE GİRER

İş ve Meslek Danışmanı; iş arayanlara, işverenlere ve öğrencilere istihdam çerçevesinde sunulan danışmanlık hizmetini sağlar. Her vatandaşa, sisteme kayıt olmasından sonra kendisine özel iş ve meslek danışmanı tahsis edilir. Danışman, kişilerin özellikleri ile meslek ve işin gerektiği kriterleri karşılaştırarak bireyin istek ve durumuna en uygun işi seçilmesine yardımcı olur.

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