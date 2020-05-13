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İşe gidemeyen vatandaşın maaşını SGK ödüyor! İşte şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

Raporlu olduğu için işe gidemeyen çalışanlara dev destek! Hastalık, kaza, hamilelik gibi geçici iş göremezlik durumlarında SGK, çalışanlara maaş desteği sağlar. Geçici iş göremezlik durumunun yetkilendirilmiş hastanelerden alınan sağlık raporu ile ispat edilmesi durumunda maaşta yapılan kesinti çalışanlara SGK aracılığıyla geri ödenir. Raporlu olan kişinin tedavi şekline göre ödeme yapılır.

İşe gidemeyen vatandaşın maaşını SGK ödüyor! İşte şartlar...

Hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B ile kamu görevlileri sınıfında yer alan 4C sigortalılık statüsünde çalışan sigortalıların sağlık sorunları ile iş hayatından uzak kalmaları durumunda maaşlarından işe gitmedikleri gün kadar kesinti yapılır. İş kazası, meslek hastalığı, rahatsızlık ya da hamilelik gibi kişilerin elinde olmayan geçici sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından uzak kalınan döneme ilişkin kesinti, çalışanlara iade edilir.

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneğinde esas olan konu; sigortalı olan kişinin sağlık sorununun bitmesi durumunda çalışma hayatına geri dönmesidir. Çalışma hayatına dönemeyecek derecede iş gücünde kayıp yaşanması halinde ise; rapor parası yerine maluliyeti kapsayan ödemeler yapılmaktadır. Peki rapor parası nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınır? İşte, rapor parasına dair merak edilen detaylar...

RAPOR PARASININ ŞARTLARI NELERDİR?

SGK aracılığıyla verilen iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için kişilerin kurum tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

Çeşitli nedenler ile yaşanılan sağlık sorunun SGK tarafından yetkilendirilen devlet hastanelerinden rapor ile tescillenmesi gerekir.
Rapora konu olan sağlık probleminin açık bir şekilde ifade edilmesi beklenir ve sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olması şarttır.
Rapor alınan tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışanların adına en az 90 kısa vadeli prim günü ödenmesi gereklidir.
Rapor parası başvurusunda bulunabilmesi için çalışanların adına SGK'da herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parası hakkından yararlanmak için kişilerin ayrıca bir başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Çalışanın geçici iş göremezlik nedeni ile aldıkları raporu işverenlerine iletmeleri yeterli olur. İşverene verilen rapor 5 iş günü içerisinde e-rapor sistemine kayıt edilir. Kayıt edilmesinden sonra SGK yetkilileri tarafından incelenir. İnceleme sürecinin olumlu olarak sonuçlanmasından sonra kişilere kısa mesaj ile bilgilendirme yapılır.

Rapor parası ödemesi kişilerin adına PTT hesaplarına yatırılır. Kişiler ikamet adreslerine en yakın olan PTT şube ya da ATM'lerinden rapor parası ödemesini alabilirler.

RAPOR PARASI NE KADARDIR? NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasının hesaplanmasında; kişilerin 3 aylık brüt maaşları ve tedavi şekilleri etkili olmaktadır:

Sigortalı olarak çalışan kişilerin 3 ay içerisinde aldığı brüt maaşlar toplanır. Günlük ücretin bulunabilmesi için elde edilen toplam 90'a bölünür.
Günlük miktarın hesaplamasından sonra ise; ayakta tedavi ve yatarak tedavi ücretleri hesaplanır. Ayakta tedavi için günlük miktarın 3'te 2'si; yatarak tedavi için ise günlük miktarın yarısı dikkate alınır.
Ayakta tedavi ya da yatarak tedavi için elde edilen sonuçlar rapor gününün 2 eksiği ile çarpılır.
Örnek: Asgari ücret ile çalışan kişilerin 30 gün rapor alması durumunda;

3 aylık asgari ücretin brütü toplanır: 2.9433=8.829 TL
Günlük ücret için: 8.829/90= 98.1 TL
Ayakta tedavi için günlük miktarın 3'te 2'si (98.12)/3: 65.4 TL; yatarak tedavi için ise günlük miktarın yarısı (98.1/2): 49.05 TL olarak belirlenir.
30 günlük rapor parasının hesaplanması için (30-2=28) gün üzerinden hesaplama yapılır. Buna göre ayakta tedavi ya da yatarak tedavi için çıkan sonuçlar 28 ile çarpılarak ödenecek rapor parası tutarına erişilir.

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