İşe gidemeyen vatandaşın maaşını SGK ödüyor! İşte şartlar...

Hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B ile kamu görevlileri sınıfında yer alan 4C sigortalılık statüsünde çalışan sigortalıların sağlık sorunları ile iş hayatından uzak kalmaları durumunda maaşlarından işe gitmedikleri gün kadar kesinti yapılır. İş kazası, meslek hastalığı, rahatsızlık ya da hamilelik gibi kişilerin elinde olmayan geçici sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından uzak kalınan döneme ilişkin kesinti, çalışanlara iade edilir.

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneğinde esas olan konu; sigortalı olan kişinin sağlık sorununun bitmesi durumunda çalışma hayatına geri dönmesidir. Çalışma hayatına dönemeyecek derecede iş gücünde kayıp yaşanması halinde ise; rapor parası yerine maluliyeti kapsayan ödemeler yapılmaktadır. Peki rapor parası nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınır? İşte, rapor parasına dair merak edilen detaylar...

RAPOR PARASININ ŞARTLARI NELERDİR?

SGK aracılığıyla verilen iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için kişilerin kurum tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir.