FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşe gitmediniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz! İşte bilmeniz gerekenler

İşe gitmediniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz! İşte bilmeniz gerekenler

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:12 | Son Güncelleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışan ve sigortalılık kollarından birine mensup olan vatandaşların çalışma hayatları devam ederken sağlık sorunu nedeniyle iş hayatından uzak kalmaları durumunda rapor alma imkanı sunulmuştur. Yetkilendirilmiş resmi sağlık kuruluşlarından alınan rapor sonrasında kişilerin iş kazası ya da hastalık nedeniyle çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme dair maaşlarından kesinti yapılır.

İşe gitmediniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz! İşte bilmeniz gerekenler

Sigortalı olarak çalışan kişilerin iş kazası veya hatalık sebebiyle rapor alması durumunda belirlenen süre kapsamında iş hayatından uzak kalmasının önü açılmıştır. Raporlandırılan sağlık probleminin tespit edilmesi halinde kişinin çalışamadığı döneme dair yapılan kesintiler geri ödenir. Malulen emeklilik ile karıştırılan rapor parası genellikle iş gücü kaybının olmadığı ve çalışanın kısa süreli sağlık sorunları yaşadığı durumlarda geçerli olur. Peki rapor parası nedir? Kimler rapor parası hakkından yararlanabilir? Rapor parası için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, rapor parasına dair merak edilen bütün detaylar…

Rapor Parası İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İş göremezlik ödeneği olarak bilinen rapor parasından yararlanmak için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Şartları yerine getirmeyen kişilerin rapor parası desteğinden faydalanması söz konusu olmaz

Çalışma hayatının devam ettiği dönemde geçirilen sağlık probleminin yetkilendirilen resmi sağlık kurum ya da kuruluşlarından alınan rapor ile tescillenmesi gerekir.

Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle alınan raporun işlem tarihinden öncesindeki 1 yıl içerisinde çalışanların en az 90 gün prim ödemesinin yapılmış olması şarttır.

Rapor parası başvurusunu yapacakların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya herhangi bir prim borcunun bulunmaması lazımdır.

Alınacak sağlık raporunun süresi en az 3 gün ve raporda hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarının geçerli olmalıdır.

Rapor Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Rapor parası almak isteyenlerin mutlaka başvuruda bulunması gerekiyor. Çalışan raporu işverene vermesinin ardından 5 iş günü içerisinde sağlık raporu e-Rapor sistemine girilir. Sisteme rapor eklendikten sonra SGK yetkileri tarafından yönlendirilen belgeler incelenir. Belgelerin belirlenen şartlara uygun olması halinde rapor sahibine karar kısa mesaj yoluyla bildirilir.

Rapor parasına dair ödeme ise PTT şubesine yatırılır. Çalışan ikamet adresine en yakın PTT şubesine giderek üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartı ya da nüfus sureti ile rapor parasını çekebilirler. Ödeme tarihinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen ödemesini almayan vatandaşların rapor parası, SGK’ya geri gönderilir.

Rapor Parası Ne Kadardır? Rapor Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Rapor parasına dair yapılacak olan ödemede kişiye uygulanan tedavinin şekli büyük rol oynuyor. Hastanede kalma durumu ya da ayakta tedavi hallerinde kişilere değişen tutarlarda rapor parası ödemesi yapılır. 2020 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zammın ardından; rapor parası ödemesi günlük en az 65.40 TL olarak belirlenmiştir.

Hastalık nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.373 TL; ayakta yapılan tedavilerde aylık rapor parası 1.831 TL olarak değerlendirilmiştir.

İş kazası nedeniyle hastanede kalma durumunda aylık rapor parası 1.451 TL; ayakta yapılan tedavilerde aylık rapor parası 1.962 TL olarak değerlendirilmiştir.

Rapor Parası Ne Zaman Alınır? Rapor Parası Sorgulaması Yapılabilir Mi?

Rapor parası başvurusunun onaylanmasının ardından takip eden 15 gün içerisinde ödeme yapılabilir. Çalışanların başvurusuna dair bilgilendirme SMS yoluyla yapılır. Kısa mesaj dışında, e-Devlet kapısı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve ALO 170 Destek Hattı üzerinden sorgulama yapılabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Avrupa da peşinde! İşte koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı
Virüsten etkilenen işletmeler için 3 kamu bankasından kredi desteğiVirüsten etkilenen işletmeler için 3 kamu bankasından kredi desteği
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal güvenlik kurumu, rapor,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor

Bakan duyurdu: Seri üretimi başlıyor

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda

6 milyon liralık destek geliyor

6 milyon liralık destek geliyor

Ekmek satışında yeni dönem

Ekmek satışında yeni dönem

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı! Birçok vatandaş bunu bilmiyor

Trafik cezalarını indirimli ödeme hakkı!

İşe gitmediğiniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz! İşte bilmeniz gerekenler

İşe gitmediğiniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz!

Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları dibe vurdu! İşte o banka ve oranlar!

Konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları dibe vurdu!

Benzine 7 kuruş zam yapıldı

Benzine beklenen zam geldi

İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!

İşsiz kalan vatandaşa devletten aylık 2354 TL maaş!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde! 99 öncesi girişi olanlar erken emekli oluyor!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.