İşe gitmediniz zaman aylık 1962 TL ödeme alabilirsiniz! İşte bilmeniz gerekenler

Sigortalı olarak çalışan kişilerin iş kazası veya hatalık sebebiyle rapor alması durumunda belirlenen süre kapsamında iş hayatından uzak kalmasının önü açılmıştır. Raporlandırılan sağlık probleminin tespit edilmesi halinde kişinin çalışamadığı döneme dair yapılan kesintiler geri ödenir. Malulen emeklilik ile karıştırılan rapor parası genellikle iş gücü kaybının olmadığı ve çalışanın kısa süreli sağlık sorunları yaşadığı durumlarda geçerli olur. Peki rapor parası nedir? Kimler rapor parası hakkından yararlanabilir? Rapor parası için gerekli olan şartlar nelerdir? İşte, rapor parasına dair merak edilen bütün detaylar…

Rapor Parası İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İş göremezlik ödeneği olarak bilinen rapor parasından yararlanmak için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Şartları yerine getirmeyen kişilerin rapor parası desteğinden faydalanması söz konusu olmaz

Çalışma hayatının devam ettiği dönemde geçirilen sağlık probleminin yetkilendirilen resmi sağlık kurum ya da kuruluşlarından alınan rapor ile tescillenmesi gerekir.