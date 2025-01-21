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'İşin sırrı'nı küçük yaşta öğreniyorlar! Sayı daha da artacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.01.2025 10:53
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Kütahya’nın Simav ilçesinde hayata geçirilen “Ustasından İşin Sırrı” projesi, ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sanayideki farklı meslek dallarını tanıtmayı hedefliyor. Projenin protokolü, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu’nun öncülüğünde imzalanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

'İşin sırrı'nı küçük yaşta öğreniyorlar! Sayı daha da artacak

Proje kapsamında Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Şerife Narin Koyuncuoğlu Anaokulu öğrencileriyle birlikte bir sanayi tesisini ziyaret etti. Minikler, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, çalışanların iş ortamını gözlemledi. Ayrıca, çalışanlarla sohbet eden çocuklar, mesleki eğitimin önemine dair ilk bilgilerini aldı.

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"TÜRKİYE'NİN HER MESLEK DALINA İHTİYACI VAR"

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, projenin önemine değinerek, “Türkiye’nin her meslek dalına ihtiyacı var. Bu proje, çocuklara farklı bakış açıları kazandırdığı gibi ülkemizin sanayi alanındaki gelişimine de katkı sağlayacak” dedi.

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İLERLEYEN GÜNLERDE DAHA FAZLA ÖĞRENCİ GRUBUNUN SANAYİ TESİSLERİNİ ZİYARET ETMESİ HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında ilerleyen günlerde daha fazla öğrenci grubunun sanayi tesislerini ziyaret etmesi ve yeni açılacak meslek lisesiyle uygulamalı mesleki eğitimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Simav sanayi sektörü sanayi
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