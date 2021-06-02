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İşini kaybedene devletin maaş desteği sürüyor! Hala başvurmadıysanız acele edin!

02.06.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşverenin inisiyatifiyle işten çıkarıldıysanız 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na dayanarak işsizlik maaşına başvurabilirsiniz. Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortalı olarak çalıştıysanız 180 günden 300 güne kadar işsizlik maaşı alabilirsiniz. İşsizlik maaşıyla ilgili kapsamlı rehberimizle karşınızdayız.

İşini kaybedene devletin maaş desteği sürüyor! Hala başvurmadıysanız acele edin!

İşsiz kaldıysanız gereken koşulları sağlamanız durumunda İŞKUR'dan belirli bir süre boyunca belirli bir miktarda işsizlik maaşı alabilirsiniz. Bunun için işsiz kaldığınız ilk 30 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. İşsizlik maaşının kapsamı ve şartlarını yazımızda bulabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşveren tarafından çalışanın işine son verildiğinde işsiz kalınan sürede oluşan mağduriyetin bir kısmının karşılanması için devlet tarafından yapılan ödemeye işsizlik maaşı deniliyor. Bu geçici destek 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile çalışanlara sunuluyor. Ne kadar işsizlik maaşı alacağınız çalıştığınız süreye ve ödenen prim toplamına göre değişkenlik gösteriyor.

İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELER?

İşten çıkarılma süreciniz aşağıda listelediğimiz kıstaslara uygun bir şekilde yerine getirildiyse işsizlik maaşına hak kazanabilirsiniz. İşsizlik maaşı alabilmeniz için gereken şartlar ise şöyle:

  • İşten çıkarılma nedeninin haklı bir sebebe bağlı olmaması
  • İstifa ederek değil işverenin talebiyle işten çıkarılmış olmak
  • İşten çıkarılmadan önceki 120 gün boyunca sigorta priminin ödenmiş olması
  • Son 3 yıllık sigorta prim gününün 600 günden az olmaması
  • İşten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapılması

İŞSİZLİK MAAŞININ ÖDENDİĞİ SÜRE NEDİR?

Son 3 yıl içerisinde sigortalı olduğunuz gün sayısına göre işsizlik maaşını hangi süre boyunca alacağınızı hesaplayabilirsiniz.

  • 600 gün sigortalıysanız 180 gün,
  • 900 gün sigortalıysanız 240 gün,
  • 1080 gün sigortalıysanız 300 gün işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKLİ?

İşten çıkarıldığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşına başvurabilirsiniz. Başvuru yapabileceğiniz yerler ise şöyle:

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSUNDA GEREKEN EVRAKLAR NELER?

Başvuru sürecinde hazırlamanız gereken evraklar şöyle:

  • e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda İŞKUR'a ilave bir belge teslim etmeniz gerekmiyor.
  • İŞKUR merkezine giderek yapacağınız başvuruda ise kimlik, işten ayrılış bildirgesi ile işsizlik maaşı dilekçesine ihtiyacınız var.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

  • İşsizlik maaşı işçinin son 4 aydaki prime esas kazancı temel alınarak hesaplanıyor.
  • Günlük brüt kazancın %40'ı olacak şekilde belirleniyor.
  • İşsizlik maaşına aylık asgari ücretin brüt halinin %80'ini geçemeyecek şekilde üst limit konuluyor.
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İŞKUR
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