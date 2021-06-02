İşini kaybedene devletin maaş desteği sürüyor! Hala başvurmadıysanız acele edin!

İşsiz kaldıysanız gereken koşulları sağlamanız durumunda İŞKUR'dan belirli bir süre boyunca belirli bir miktarda işsizlik maaşı alabilirsiniz. Bunun için işsiz kaldığınız ilk 30 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. İşsizlik maaşının kapsamı ve şartlarını yazımızda bulabilirsiniz.
İşveren tarafından çalışanın işine son verildiğinde işsiz kalınan sürede oluşan mağduriyetin bir kısmının karşılanması için devlet tarafından yapılan ödemeye işsizlik maaşı deniliyor. Bu geçici destek 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile çalışanlara sunuluyor. Ne kadar işsizlik maaşı alacağınız çalıştığınız süreye ve ödenen prim toplamına göre değişkenlik gösteriyor.
İşten çıkarılma süreciniz aşağıda listelediğimiz kıstaslara uygun bir şekilde yerine getirildiyse işsizlik maaşına hak kazanabilirsiniz. İşsizlik maaşı alabilmeniz için gereken şartlar ise şöyle:
Son 3 yıl içerisinde sigortalı olduğunuz gün sayısına göre işsizlik maaşını hangi süre boyunca alacağınızı hesaplayabilirsiniz.
İşten çıkarıldığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşına başvurabilirsiniz. Başvuru yapabileceğiniz yerler ise şöyle:
Başvuru sürecinde hazırlamanız gereken evraklar şöyle:
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