İşini kaybedene devletin maaş desteği sürüyor! Hala başvurmadıysanız acele edin!

İşsiz kaldıysanız gereken koşulları sağlamanız durumunda İŞKUR'dan belirli bir süre boyunca belirli bir miktarda işsizlik maaşı alabilirsiniz. Bunun için işsiz kaldığınız ilk 30 gün içerisinde başvuru yapmanız gerekiyor. İşsizlik maaşının kapsamı ve şartlarını yazımızda bulabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşveren tarafından çalışanın işine son verildiğinde işsiz kalınan sürede oluşan mağduriyetin bir kısmının karşılanması için devlet tarafından yapılan ödemeye işsizlik maaşı deniliyor. Bu geçici destek 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile çalışanlara sunuluyor. Ne kadar işsizlik maaşı alacağınız çalıştığınız süreye ve ödenen prim toplamına göre değişkenlik gösteriyor.

İŞSİZLİK MAAŞININ ŞARTLARI NELER?

İşten çıkarılma süreciniz aşağıda listelediğimiz kıstaslara uygun bir şekilde yerine getirildiyse işsizlik maaşına hak kazanabilirsiniz. İşsizlik maaşı alabilmeniz için gereken şartlar ise şöyle:

İşten çıkarılma nedeninin haklı bir sebebe bağlı olmaması

İstifa ederek değil işverenin talebiyle işten çıkarılmış olmak

İşten çıkarılmadan önceki 120 gün boyunca sigorta priminin ödenmiş olması

Son 3 yıllık sigorta prim gününün 600 günden az olmaması

İşten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapılması

İŞSİZLİK MAAŞININ ÖDENDİĞİ SÜRE NEDİR?

Son 3 yıl içerisinde sigortalı olduğunuz gün sayısına göre işsizlik maaşını hangi süre boyunca alacağınızı hesaplayabilirsiniz.

600 gün sigortalıysanız 180 gün,

900 gün sigortalıysanız 240 gün,

1080 gün sigortalıysanız 300 gün işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKLİ?

İşten çıkarıldığınız tarihten itibaren 30 gün içerisinde işsizlik maaşına başvurabilirsiniz. Başvuru yapabileceğiniz yerler ise şöyle: