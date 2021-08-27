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İSKİ'den su faturalarıyla ilgili taksit duyurusu

27.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları vatandaşların başvurusu halinde 36 ay taksitle ödenebilecek. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan karara göre, ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

İSKİ'den su faturalarıyla ilgili taksit duyurusu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği" kapsamında, abonelerin müracaatları halinde 30 Nisan öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabilecek.

SÜRE 30 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

Yapılandırmanın 31 Ağustos olan son başvuru tarih, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.

Söz konusu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabilecek. Bu kapsamda, borçlar ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecek.

İşlemler, İSKİ Şube Müdürlükleri, "www.iski.istanbul" ve e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ
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