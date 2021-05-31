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İSKİ'den yüzde 25 zam teklifi! İşte İSKİ'nin zam detayları

31.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklif edildi.

İSKİ'den yüzde 25 zam teklifi! İşte İSKİ'nin zam detayları

İSKİ'nin bugün gerçekleştirilecek Genel Kurulu öncesi "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifine göre su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25'e varan oranlarda zam talep edildi.

İŞTE TALEP EDİLEN ZAM DETAYLARI

Tarife Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre,

Konut 1. Kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4, 81 liradan 6 liraya,

Konut 2. Kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 9 liraya,

Köy Konut tarifesinin 1,21 liradan 1,50 liraya,

Ortak Sayaç Konut/Konut İnşaat Şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 9 liraya,

İşyeri tarifesinin 12,93 liradan 16 liraya,

Köy İşyeri tarifesinin 3,23 liradan 4 liraya,

Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaat Şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16, 50 liraya çıkarılması talep edildi.

Ayrıca 2019 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda kabul edilen ve abone başına yaklaşık 1 tona denk düşen ücretsiz su hakkının da kaldırılmasının teklif edildiği öğrenildi.

Su zammı kararı mecliste yapılacak müzakereler sonrası belirlenecek.

Kaynak: AA

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
artabilir... doğalgazın elektriğin arttığı yerde belediye zorda kalmamalı.
Bu güzel ulkemizde zam yapmicak idarecileri görürüz ins hepsi birbirinden beter hiç birinin verdiği sözlere ve vaatlere inanmayin
Her şey yüzde iki yüz artarken suya yüzde yirmi beş zam talebi çok normal millet alıştı nasıl olsa kazık yemeye durmak yok yola devammm

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