FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor! Nefes kredisi detayları ve başvuru yapılacak bankalar listesi

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor! Nefes kredisi detayları ve başvuru yapılacak bankalar listesi

31.05.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi'ne başvurular yarından itibaren alınacak. Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor! Nefes kredisi detayları ve başvuru yapılacak bankalar listesi

Nefes Kredi Paketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğinde hayata geçiriliyor.

YÜZDE 25 KAYIP YAŞAYAN İŞLETMELERE VERİLİYOR

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak.

KOBİ'LER 200 BİN LİRA KREDİ KULLANABİLECEK

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. TOBB ve oda-borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ VE 12 TAKSİT İMKANI

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR

Yarından itibaren başvuruların alınacağı söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak belirlenmişti.

ÜYELİK BELGESİYLE BANKALARA BAŞVURULACAK

Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar, 1 Haziran'dan itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin değerlendirmesinde, TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarını üyelerinin emrine verdiklerini belirterek, "Üyelerimiz, 10 bankanın Türkiye'nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. 6 aylık ödemesiz dönem şu an işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. İnşallah o zamana aşılamanın da devreye girmesi ile işler normale dönecek, işletmelerimiz normal hayatlarına geri dönecekler." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyorVergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
Sendikalar maaş talebini açıkladıSendikalar maaş talebini açıkladı
18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı18 yaşından küçüklere BES'e katılım imkanı sağlayan teklif yasalaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
asgari üçretlilere bir şey yokmu onlarda insan degilmi
NEFES ALDIRDIKLARINIZA BİZİM NEFESİMİZİ VERİYORSUNUZ BİZ ÇAŞILANLARIN SUÇU NE BİZİMDE BORCUMUZ VAR.
bakkal odasına veya esnaf odasına kayıtlılar ?

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor

Vergi borcu olanlar dikkat! Sicil Affı geliyor

Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

Kocaeli'nde günde 1521 araç üretildi!

Kocaeli'nde günde 1521 araç üretildi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.