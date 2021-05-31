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İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

31.05.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde reddedildi.

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İBB Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

"KABUL ETMİYORUZ"

İSKİ'nin Genel Kurulunun gerçekleştirildiği toplantıda su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25’e varan zam içeren "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi ile ücretsiz insani tüketim hakkının kaldırılması talebi görüşüldü.

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Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İSKİ'nin zam taleplerine değinerek, "İnsani su hakkı uygulamasının kaldırılması ve mevcut tarifeye yüzde 25 ve toplamda yüzde 50'ye yaklaşan zam teklifini hakka hukuka aykırı bulup vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdöl, komisyon olarak su zammı teklifinin kasım meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilmesini, ücretsiz insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifinin ise reddedilmesini istediklerini dile getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise insani su kullanım hakkını olumlu bulduklarını ve devam etmesini istediklerini belirterek, İSKİ’nin bu maddeyi getirme sebebinin Sayıştay raporu olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili TBMM'de yasa değişikliği yapılarak insani su kullanım hakkının yasal zemine kavuşması gerektiğini ifade eden Balyalı, bu konuda partilerin ortak çalışması gerektiğini kaydetti.

Balyalı, zam talebinin ise artan girdi maliyetleri sebebiyle gerekli olduğunu savundu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada oybirliği ile su zammı teklifi kasım ayı meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilirken, insani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise reddedildi. (AA)

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