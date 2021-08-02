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İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır

02.08.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) kendileri adına İstanbulluları arayarak "su arıtma cihazı" satmak istenmesiyle ilgili açıklama yaptı. İSKİ açıklamasında su arıtma cihazı satmak gibi bir uygulamaları olmadığını ifade etti.

İSKİ: Su arıtma cihazı satma şeklinde bir uygulamamız bulunmamaktadır

İSKİ, son zamanlarda "Siz değerli İSKİ abonelerine özel su arıtma cihazı" ifadesi ile İstanbulluları arayarak arıtma cihazı satılmak istenmesiyle ilgili gelen ihbarlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada su arıtma cihazı satmak gibi bir uygulamaları olmadığı vurgulandı.

"ADIMIZI KULLANARAK SU ARITMA CİHAZI SATANLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

İSKİ'den yapılan açıklamada "Bu durumun yönlendirme ve yanıltma amaçlı olduğu açıktır. Telefon ya da herhangi bir iletişim yoluyla idaremizin adını kullanarak su arıtma cihazı satan kişilere itibar edilmemelidir. Öte yandan, İstanbul'da suyun kalitesi, online izleme uygulamalarıyla takip edilmekte, kaynağından musluklara kadar farklı noktalardan periyodik olarak alınan numuneler akredite olan laboratuvarlarımızda sürekli test edilmektedir. Analiz neticeleri, İstanbul'un şehir şebeke suyunun tüm parametrelerde dünya standartlarında ve içilebilir olduğunu göstermektedir. Şehir şebeke suyuna ait analiz sonuçları, her ay İSKİ internet sitesinden, (www.iski.istanbul/web/tr-TR/su-kalite-raporlari) düzenli olarak yayınlanmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

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