İSKİ su borcu yapılandırma nasıl yapılır? İstanbul İSKİ borç yapılandırma son tarih ne zaman? Yüzde 90 indirim, 48 ay taksit

İSKİ su borcu yapılandırma için süreç 31 Mayıs’ta sona erecek. Yayımlanan yazılı açıklamaya göre; ilk taksit ödemesi 30 Haziran’a kadar gerçekleştirilebilecek. Son yapılan açıklamada yapılandırmaya toplamda 2,5 milyon vatandaşın başvurduğu aktarıldı. İSKİ su borcu yapılandırma hakkında merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, İSKİ su borcu yapılandırma ile ilgili ayrıntılar...

İSKİ BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Su borcu yapılandırma konusunda İSKİ şu açıklamayı yaptı:

“31 Aralık 2022 tarihinden önceki su ve atık su borçlarını yapılandırıyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 90 oranında gecikme zammı indiriminden yararlanabilir ya da borcunuzu 48 ay taksitlendirebilirsiniz”

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İSKİ BORÇ YAPILANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

İSKİ su borcu yapılandırma için açıklanan son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023'tür.

