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İŞKUR, 10 bin 275 kişiyi yurt dışında iş sahibi yaptı

03.11.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ocak-eylül döneminde 10 bin 275 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onayladı.

İŞKUR, 10 bin 275 kişiyi yurt dışında iş sahibi yaptı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ocak-eylül döneminde 10 bin 275 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onayladı.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

Bu yılın 10 aylık bölümünde yurt içinde 1 milyondan fazla kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, vatandaşların yurt dışında iş sahibi olmalarına katkı sağlıyor.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 35 ARTTI

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 7 bin 600 kişinin yurt dışı hizmet akitlerini onaylayan İŞKUR'un bu yılın aynı döneminde yurt dışı istihdamı yüzde 35 artırarak 10 bin 275 kişi oldu.

Yurt dışı istihdamında 2 bin 38 kişiyle Almanya ilk sırada gelirken, Almanya'yı 964 kişiyle Sırbistan, 727 kişiyle Katar, 670 kişiyle Irak, 601 kişiyle Özbekistan, 449 kişiyle Ukrayna, 318 kişiyle İsrail ve 299 kişiyle Rusya izledi.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR
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