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İŞKUR 100 bin eleman arıyor! İşte en çok aranılan meslekler

18.04.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR, Türkiye geneli için 100 bin iş ilanı açtı. Özel sektörün yoğun eleman arayışı sürerken en çok aranan meslekler de belli oldu. Kurumun 20 bine yakın beden işçisi elemanı arayışı bulunuyor. İŞKUR iş ilanlarına nasıl ulaşılır? Başvuru nasıl yapılır? En çok aranılan meslekler hangileri? İşte haberin detayları…

İŞKUR 100 bin eleman arıyor! İşte en çok aranılan meslekler

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işverenden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş sayısını açıkladı. Bu yıl 397 bin kişinin istihdam edilmesine aracı olan İŞKUR, Türkiye genelinde 100 bin eleman arıyor. Yaklaşık 20 bini beden işçisi (temizlik, inşaat, taşıma, yükleme-indirme vb.) ilanı. Muhasebeci ilanları her zaman olduğu gibi yine çok yoğunken, sezonun açılmasıyla birlikte turizm ve otelcilik elemanı arayışı da hızlandı. Şoför, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi, perakende ve gıda gibi birçok sektörde personel açığı var.

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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizseniz fırsatı kaçırmayın. Başvuru için İŞKUR’da kaydınız olması gerekiyor. Eğer kaydınız yoksa ilk olarak ‘esube.iskur. gov.tr’ adresi üzerinden ‘üye ol’ seçeneğini tıklayarak ve TC kimlik numaranız ile gerekli bilgileri yazarak kaydınızı yapabilirsiniz. Devamında özgeçmiş sayfanızda yer alan ‘öğrenim bilgileri’ ile ‘meslek bilgileri’ alanlarını doldurmanız ve ‘kişisel bilgiler’ alanında yer alan ‘iş arama statüsü’ne tıklayarak iş arama statünüzü aktife almanız gerekiyor.

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İLANLARI GÖRÜNTÜLEME

Özgeçmiş sayfanızı doldurduktan ve iş arama statünüzü aktife aldıktan sonra iş arayan sayfanızda ‘iş ilanları’ sekmesine tıklayarak başvurusu devam eden kamu veya özel sektör işçi alım ilanlarına ulaşabilirsiniz. ‘Bana uygun işler’ sekmesine tıkladığınızda ise sadece özgeçmiş sayfanızda yer alan bilgilerle eşleşen (kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi vb.) ilanlara ulaşabilirsiniz. İlgili ilanın üstüne tıkladığınızda ilana ilişkin detaylı bilgilerin (genel hususlar, özel şartlar, meslek, öğrenim ve kişisel özellikler vb.) yer aldığı ilan detayına ulaşabilirsiniz. (POSTA)

İşte aranılan meslekler ve kişi sayıları…

Beden işçisi (İnşaat, taşıma, temizlik) 19.443 kişi
Muhasebeci (Ön muhasebeci, meslek elemanı vs) 2503 kişi
Turizm ve otelcilik elemanı 1644
Şoför (Yük taşıma, tır, çekici) 1387
Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) 1213
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1107
CNC tezgah operatörü (Torna, freze) 1087
Paketleme işçisi 1049
Ambar/Depo görevlisi 845
Büro memuru (Genel) 765
Bulaşıkçı 665
Perakende satış elemanı (Gıda) 636
Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle, makine) 611
Akaryakıt satış elemanı 506
Elektrik teknisyeni 486
Servis komisi 472
Kaynakçı (oksijen ve elektrik) 434
Mutfak görevlisi 431
Düz dikiş makineci 366
Depo sevkiyat sorumlusu 358

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