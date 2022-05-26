FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İŞKUR 124 bin personel alımı yapacak! 18 - 60 yaş arası herkes başvurabiliyor!

İŞKUR 124 bin personel alımı yapacak! 18 - 60 yaş arası herkes başvurabiliyor!

26.05.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 senesinin ilk 5 ayında şimdiden 553 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR yeni işçi alımı ilanlarını internet sitesinden paylaştı. 25 Mayıs tarihi kapsamında incelediğimiz ilanlara göre en çok alımın uygulanacağı sektörler beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson, makineci, konfeksiyon işçisi olduğu görülüyor. İŞKUR'un internet sitesinde bilgilerinizi doldurarak bütün sektörlerde yer alan ilanlara kolayca başvuru yapılabiliyor.

İŞKUR 124 bin personel alımı yapacak! 18 - 60 yaş arası herkes başvurabiliyor!

İŞKUR 81 ilde binlerce vatandaşa iş kapısı aralanıyor. İŞKUR müracaat sayfasını bu bağlamda aktif etti. Bu sektörlere vasıflı vasıfsız 124 BİN işçi alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Toplamda özel sektöre 124 bini aşkın vatandaşın istihdam edileceği duyurulurken alım yapılacak sektörlerin listesi de kapsamlı bir şekilde yayınlandı.

İŞKUR 124 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Bu yıl şimdiden 553 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için 124 bini aşkın işçi aranıyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor. İşte eleman en çok aranan meslekler…

İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALIMI GERÇEKLEŞTİ

İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 139 bin 443, Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖR İLK SIRADA YER ALIYOR

Nisan'da İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201 bin 285, Ocak-Nisan döneminde ise 704 bin 623 oldu. Açık işlerin 97.5'i özel sektörden alındı.

İŞKUR 124.000 personel alacak! Bu 30 meslek revaçta! 18 - 60 yaş arası herkes alınacak! 4.253 başlangıç maaşı! İlkokul, lise dengi...
Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise en fazla açık iş 'satış danışmanı/uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.

BU MESLEKLERE DİKKAT!

İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana da 553 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 124 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 22 bin 534 kişiyle beden işçisi çekerken, 4 bin 222 kişiyle temizlik görevlisi, 4 bin 53 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 3 bin 687 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor. Açık işlerde başı 22 bin 534 kişiyle beden işçisi çekerken, 4 bin 222 kişiyle temizlik görevlisi, 4 bin 53 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 3 bin 687 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen duyuruldu: Binlerce kişiyi işe alacak!Resmen duyuruldu: Binlerce kişiyi işe alacak!
Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklamaAsgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama
Bankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutulduBankada parası olanlar dikkat! Banka sorumlu tutuldu
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR personel alımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Cep telefonlarındaki vergi oranı artırıldı!

Cep telefonlarındaki vergi oranı artırıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En kötü 5’li: Kanser, yüksek kolesterol...

En kötü 5’li: Kanser, yüksek kolesterol...

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Aldığı tuhaf istekleri itiraf etti! “Dinozor kostümü...”

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.