İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İş arayanlara müjde...

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde devreye sokulan TYP ile vatandaşların 9 ay süre ile sigortalı olarak çalışmasına imkan tanıyan sosyal bir adımdır. İŞKUR, istihdamın düzenlenmesi ve geliştirilmesi adına TYP sistemine ilişkin iş ilanları belirlenen dönemlerde yayınlamayı sürdürüyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara iş arayan vatandaşlar başvurularını kurumun ofisleri ve resmi web sitesi aracılığıyla kolayca iletebilirler.

Belirlenen dönemler içinde periyodik olarak yayınlanan TYP ilanları, istihdamda zorluk çekilen bölgelerde yoğunlaştırılmıştır. İş arayan vatandaşların uzun süren işsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla uygulamaya konulan proje, işsizlik derdi çeken vatandaşlara çalışma alışkanlığı kazandırır ve kişilere geçici gelir desteği sağlar. Peki, TYP iş ilanlarına kimler katılabilir? Katılım şartları nelerdir? TYP hangi alanlarda uygulanır?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Toplum Yararına Program kapsamına kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar İŞKUR tarafından belirlenmiştir.

Kişilerin TYP iş ilanlarına başvuruda bulunabilmesi için ilk adımda İŞKUR sisteminde iş arayan kaydının olması gerekir. İş arayan kaydı İŞKUR'un ofisleri ya da kurumsal web sitesi aracılığıyla tamamlanabilir.

Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.

Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emekli ya da malul aylığı alınmaması da aranılan şartlar arasında yerini almıştır.

Vatandaşların, açıköğretim veya açık lise hariç olmak üzere, öğrenci olmaması gerekir.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) HANGİ ALANLARDA UYGULANIR?