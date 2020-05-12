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İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İş arayanlara müjde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kronikleşen işsizlik problemine karşı İŞKUR'dan dev hamle geldi! İŞKUR bünyesinde entegre edilen Toplum Yararına Program (TYP), işsizlikle mücadele alanında atılan somut adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Toplumsal alanlarda hizmeti öngören program kapsamında işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde yeni bir istihdam alanı oluşturuluyor. TYP ile vatandaşlara geçici gelir kaynağı sunuluyor

İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İş arayanlara müjde...

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde ve yerlerde devreye sokulan TYP ile vatandaşların 9 ay süre ile sigortalı olarak çalışmasına imkan tanıyan sosyal bir adımdır. İŞKUR, istihdamın düzenlenmesi ve geliştirilmesi adına TYP sistemine ilişkin iş ilanları belirlenen dönemlerde yayınlamayı sürdürüyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara iş arayan vatandaşlar başvurularını kurumun ofisleri ve resmi web sitesi aracılığıyla kolayca iletebilirler.

Belirlenen dönemler içinde periyodik olarak yayınlanan TYP ilanları, istihdamda zorluk çekilen bölgelerde yoğunlaştırılmıştır. İş arayan vatandaşların uzun süren işsizlik sorununa çözüm üretmek amacıyla uygulamaya konulan proje, işsizlik derdi çeken vatandaşlara çalışma alışkanlığı kazandırır ve kişilere geçici gelir desteği sağlar. Peki, TYP iş ilanlarına kimler katılabilir? Katılım şartları nelerdir? TYP hangi alanlarda uygulanır?

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Toplum Yararına Program kapsamına kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar İŞKUR tarafından belirlenmiştir.

Kişilerin TYP iş ilanlarına başvuruda bulunabilmesi için ilk adımda İŞKUR sisteminde iş arayan kaydının olması gerekir. İş arayan kaydı İŞKUR'un ofisleri ya da kurumsal web sitesi aracılığıyla tamamlanabilir.
Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekir.
Kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden emekli ya da malul aylığı alınmaması da aranılan şartlar arasında yerini almıştır.
Vatandaşların, açıköğretim veya açık lise hariç olmak üzere, öğrenci olmaması gerekir.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) HANGİ ALANLARDA UYGULANIR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım, onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILIR? UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

Toplum Yararına Program kapsamında iş hayatına başlayan kişilere asgari ücret kadar maaş verilmektedir. Programın uygulama süresi her program için geçerli olmak üzere en fazla 9 ay olarak belirlenmiştir. TYP kapsamında işçi statüsünde çalışanlarla imzalanan sözleşme 9 ay olarak tanımlanırken; bu sürenin uzatılması yasalar çerçevesinde söz konusu değildir.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) KAPSAMINDA ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADARDIR? İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI VAR MIDIR?

TYP kapsamında işe başlayan kişilerin devam zorunluluğu bulunmaktadır. 45 saat olarak belirlenen haftalık çalışma süresinde vatandaşların İŞKUR ve işveren statüsündeki kuruma bilgilendirme yapılması durumunda izin ve devamsızlık hakkı sunulmuştur. Buna göre; TYP süresi boyunca 14 gün boyunca ücretsiz izin kullanılabilir. Ücretsiz izin süresi boyunca çalışanlara herhangi bir ücret ödenmez.

KİMLER TYP İŞ İMKANINDAN YARARLANAMAZ?

İŞKUR bünyesinde bulunan girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç olmak üzere düzenlenen kurs veya programdan yararlanmış olanlar, işsizlik süresi 6 ayı geçmeden TYP'e başvuramaz.
TYP'den geçerli bir nedeni olmadan ayrılan veya kendi kusuru nedeniyle program ile ilişkisi kesilenlerin son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmeden TYP'ye tekrar başvurması mümkün değildir.
Mazeretli ya da mazeretsiz olarak TYP iş imkanından ayrılan kişilerin aynı programdaki ilanlara katılması söz konusu değildir.

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