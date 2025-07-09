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İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? (2025)

Türkiye’de iş istihdamının korunabilmesine, geliştirilmesine, yaygın hale gelmesine, işsizliğin önlenmesine destek olabilmek adına ve işsizlik sigortası işlemlerini yürütebilmek adına kurulmuş olan Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR olarak anılmaktadır. Köklü bir tarihçesi bulunan İŞKUR, zaman içinde yaşadığı gelişmelerin sonucunda bugünkü son halini almıştır.

İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? (2025)
Ferhan Petek

Kökeni İkinci Dünya Savaşı dönemine kadar dayanan, sosyal devlet prensibinin bir parçası olarak hayata geçirilen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. 2003 yılında kurulmuş olan İŞKUR, vatandaşlara ve işverenlere çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Kurumun sağladığı hizmetler ve yetki alanları çeşitlilik göstermektedir.

İŞKUR'un başat amacı işverenlere çalışan, işsiz olan kişilere de iş bulmak olarak kabul edilir. Ancak bunun dışında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri de veren kurumda çeşitli kariyer eğitimleri de verilmektedir.

Vatandaşlara istihdam sağlamak, kanuni olarak çalışabileceği yaşta olan ve iş arayan herkese uygun işler bulmak, işçi talebinde bulunan işveren konumundaki kişileri uygun özelliklere sahip iş arayan kişilerle bir araya getirmek İŞKUR’un görev tanımları arasında yer almaktadır. Ayrıca iş buldukları kişilerin maaşlarının ödenmesi ya da işten çıkartılma süreçleri gibi durumlar da İŞKUR hizmet alanları içindedir.

İş gücü yetiştirme eğitimlerinin verilmesi, bir mesleği bulunmayan ama meslek edinmek isteyen engelli olan ya da olmayan vatandaşlara veya iş değiştirmek isteyenlere istihdam alanı sağlamak, iş başı eğitim programları düzenlemek, toplumun yararına çeşitli çalışma etkinlikleri ve programları yapmak da İŞKUR tarafından yapılan bazı faaliyetler arasında yer almaktadır.

2025 İŞKUR başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Günümüzde de etkisi ve çalışmaları devam eden İŞKUR’un sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için öncelikli olarak İŞKUR sistemine kayıt işlemi gerçekleştirmek gereklidir. Hem iş arayanlar hem de işveren konumunda olan ve çalışan arayan kişiler İŞKUR sistemine kayıtlı olmalıdır. Kayıt işlemi için kurum portalına üye olunmalıdır. Bu işlemi gerçekleştirmek için kişinin 14 yaşını doldurmuş olması şartı aranmaktadır. 14 yaşını doldurmuş olan ve iş arayan kişiler İŞKUR portalına üye olarak iş arayabilirler.

İŞKUR sistemine kayıt işlemini gerçekleştirdikten ve portala üye olduktan sonraki süreçte istenen özelliklere göre iş ya da çalışan araması yapılabilmektedir. Ardından İŞKUR iş ya da çalışan başvurusu ekranı üzerinden gerekli adımlar takip edilerek arama kaydı yapılır. Kayıt işlemi için bazı belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin başvuru ve kayıt işlemleri sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıkları varsa mümkün olabilmektedir.

Gerekli koşullar şunlardır:

  • 14 yaşını doldurmuş olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Erkek ve reşit olan kişiler için askerliğini bitirmiş olmak

İŞKUR müdürlüklerine başvuru yapılarak İŞKUR kayıt belgesi alınabilmektedir. Özel ya da tüzel iş yerlerine başvuru yapabilmek için İŞKUR sisteminin başvuru ekranı üzerinden kayıt ve başvuru işlemi tamamlanmalıdır. Kayıt ve başvuru adımları şu şekildedir:

  • İŞKUR sistemine mobil uygulama ya da tarayıcı kullanarak üyelik işlemi yapılır.
  • Üyelik gerçekleştirildikten sonra İŞKUR sitesi ya da uygulaması açılır ve ana sayfadaki "Giriş" butonu tıklanır.
  • Açılan giriş sayfasına kayıt işlemi sırasında verilen şifre ve T.C. kimlik numarası girilerek ya da direkt olarak e-Devlet sistemi üzerinden giriş gerçekleştirilir. (Tüm bu giriş işlemleri çalışanlar için iş arayan butonundan işveren konumundaki kişiler için ise işveren girişi butonundan yapılmalıdır.)
  • Giriş yapıldıktan sonra açılan sayfadaki başvurular menüsü üzerinden iş başvuru ya da çalışan başvuru işlemleri yapılır.
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