İŞKUR'da yüzlerce yeni ilan yayınlandı! 5000 TL maaşla eleman aranıyor...

İşsizler ordusunun sayısının günden güne artmasından sonra vatandaşlar iş bulma konusunda endişe ve ümitsizliğe kapılmaya başladılar. İŞKUR ofislerinin önünde uzayan kuyrukların yanında işsizliği aşağıya çekmek için çalışmalar hızlandırıldı. İşsizlik puanını düşürmek için yapılan projelerden en önemli rolü İŞKUR üsteleniyor.

İş arayan ve işverenleri tek bir çatı altında toplayan İŞKUR, ülkemizde istihdam politikalarının düzenlenmesini sağlar. İşsizlikle mücadele etmek için İŞKUR belirlenen aralıklarla açık iş ilanları yayınlamayı tercih eder. Toplumun her kesimine ve eğitim düzeyine hitap eden güncel iş ilanları nasıl sorgulanır? İşsizlere can suyu olacak İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

İŞKUR İLANLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR sisteminde aktif iş arayan kaydı bulunan vatandaşların görüntüleyebileceği iş ilanları kolaylıkla görüntülenirken; başvurular da birkaç tık ile tamamlanır. İş arayan kaydının oluşturulması için ise vatandaşların kendilerine en yakın İŞKUR birimine başvurması ya da İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden adımları takip etmesi yeterli olur.