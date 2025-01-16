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İŞKUR'daki açık iş ilanlarını Bakan Işıkhan açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 15:10
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu açıkladı. işte detaylar...

İŞKUR'daki açık iş ilanlarını Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden açık iş istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, “Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz" ifadesine yer verdi. Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:

İHA

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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