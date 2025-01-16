İŞKUR'daki açık iş ilanlarını Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden açık iş istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, “Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz" ifadesine yer verdi. Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:



Kamu istihdam kurumumuz @TurkiyeIsKurumu’nun hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz.🖥️



➡️İlanlara ulaşmak ve… pic.twitter.com/sMnRiINCxq — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 16, 2025

İHA