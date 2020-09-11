İŞKUR'dan 15 gün içinde 1000 kişilik istihdam! Güncel İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ilanı!

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamasa İŞKUR aracılığı ile 1000 kişiye iş imkanı sağlayacağını duyurdu. İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programı ile yapılacak alımlar, 15 ayrı sektör üzerine gerçekleşecek. Peki Sakarya İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'na başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR 100 kişilik ek istihdam açıklaması yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın açıklamaları...

SAKARYA İŞKUR'UN GÜNCEL İŞ BAŞI EĞİTİM İLANI

Sakarya'da İŞKUR ile 15 firma arasında imzalanan "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesiyle 1000 kişilik ek istihdam sağlanacağı bildirildi. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin istihdamına ilave destek sağlamak için İŞKUR ile 15 özel sektör firması arasında "İşbaşı Eğitim Programı" sözleşmesi imzalandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada İŞKUR aracılığı ile yapılan alımlarda bir kişinin bile çok önemli olduğunu belirtti.

Vali Kaldırım, İŞKUR'un bugün yakaladığı ivmeyi yıl sonuna kadar devam ettirerek her ay ortalama 1000 kişilik İşbaşı Eğitim Programı ile ilave istihdamı teşvike devam edeceğini dile getirerek, "Dünyada ve ülkemizdeki istihdamın yaklaşık yüzde 90'ı özel sektör tarafından sağlanıyor. Özel sektörün yatırım ve istihdam ortamını artıracak her türlü çalışmasının yanında olacağız. İstihdam, ekonomik ve sosyal hayata pozitif etkilerinin yanında, üretim ve kalkınmanın göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.