İŞKUR'dan 5 bin lira maaşa kadar yeni güncel iş ilanları! İŞKUR 49 bin 904 işçi arıyor! İşte İŞKUR'un aradığı meslek grupları!

Koronavirüs dönemi ile artan işsizlik rakamlarının ardından İŞKUR yeni ilanları merak ediliyor. İŞKUR 49 bin 904 işçi alacak açıklamasının ardından vatandaşlar, İŞKUR açık kadrolar ve İŞKUR hangi meslek grubundan personel alacak araştırılmaya başlandı. İŞKUR'un heyecanlandıran ilanlarından birisi de 4 bin 500 lira ve 5 bin lira maaşla iş ilanı vermesi. İşte İŞKUR'un güncel iş ilanları ve alacağı işçilerin bölümleri...

İŞKUR AĞUSTOS AYI İŞ İLANLARI

Son 8 aydır yaklaşık 474 bin kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, en son yayınladığı güncel ilanla acilen 49 bin 904 işçi alacağını açıkladı. İŞKUR'un Ağustos ayında verdiği ilanla belirlediği pozisyonlara birçok kişi başvuracak. İŞKUR hangi pozisyonlarda iş ilanı var sorusuna ise bir araştırma yaparak, İŞKUR'un aradığı meslek gruplarını listeledik. İŞKUR özel sektörde temizlik görevlisi, satış danışmanı ve turizm meslek elemanı gibi birçok alanda işçi alıyor. Haziran ayının ardından normalleşme çalışmaları devam ederken İŞKUR vatandaşlara iş imkanı sağlamaya devam ediyor. İŞKUR'un yılbaşından bu yana 474 bin kişiyi işe yerleştirme yapmasının ardından, hala 49 bin 904 açık iş ilanı bulunuyor. İŞKUR'un güncel iş ilanlarını takip edenler için, İŞKUR hangi alanlarda işçi alıyor listesi hazırladık.

İŞKUR GÜNCEL AÇIK İŞ İLANLARI

Beden işçisi 9.930

Satış danışmanı - 1.235

Temizlik görevlisi - 1.226

Ön muhasebeci - 947

Makineci (dikiş) - 898

Gazaltı kaynakçısı - 857

Konfeksiyon işçisi - 820

Şoför-yük taşıma - 815

Turizm-otelcilik elemanı - 783

Garson - 713



