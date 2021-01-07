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İŞKUR'dan annelere günlük 80 lira kazançla İşbaşı Eğitimi... İşte İŞKUR "Anne Projesi" başvuru şartları ve detayları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2021 08:49 | Son Güncelleme

İŞKUR koronavirüsten dolayı istihdama katkı sağlaması amacıyla ev hanımlarına, mesleki eğitim kursları neticesinde destek parası veriyor. Annelere günlük 80 liralık destek parası veren İŞKUR, 3 aylık desteğinin toplam 7200 lira olacağını duyurdu. Peki İŞKUR ev hanımlarına kurs 2021 var mı? İŞKUR'dan ev hanımlarına günlük destek parası ne kadar?

İŞKUR'dan annelere günlük 80 lira kazançla İşbaşı Eğitimi... İşte İŞKUR "Anne Projesi" başvuru şartları ve detayları!

Koronavirüs döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlara destekler verilmeye devam ediyor. İŞKUR'un istihdama katkı sağlamak amacıyla işsiz ev hanımlarına / annelere verdiği günlük 80 liralık destek nasıl alınır araştırılıyor. Salgın döneminde iş bulma süreci uzayacağı için, İŞKUR tarafından ev hanımlarına verilecek destekle, çalışmayan işsiz annelerin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak kadar günlük ücret ödenecek. İŞKUR'un mesleki eğitim kursları ile verdiği bu destek parası, işsiz ev hanımlarını eğitim programlarını araştırmaya yöneltti. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar canlandırmak için İŞKUR tarafından verilen bu kurslar ev hanımlarına yeni bir meslek sağlıyor. İŞKUR'un sağladığı bu destekten faydalanmak için 0 - 15 yaş aralığında çocuk sahibi anne olma şartı var. Şu an devam eden İŞKUR ev hanımlarına kurs 2021 var mı? İŞKUR'dan ev hanımlarına günlük destek parası ne kadar?

İŞKUR EV HANIMLARINA/ANNELERE KURS DESTEĞİ!

Ev hanımlarına verilen günlük destek parası araştırılmaya başlandı Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR hazırladığı Anne Projesi ile birlikte annelere günlük 80 lira ödeme yapacağını açıkladı. İŞKUR'un açıklamasında Anne Projesi'nden yararlanmak için işsiz olmak ve 0 -15 yaş aralığında çocuk sahibi olmak yeterli. İŞKUR'un meslek edinme kurslarından herhangi birine kaydolan anneler, kayıt işleminin ardından verilecek tüm destekleri almaya hak kazanıyorlar. İŞKUR'un annelere verdiği destek parası ne kadar tartışılıyor.

İŞKUR EV HANIMLARINA ANNE PROJESİ İLE NE KADAR PARA VERECEK?

İŞKUR yaptığı açıklamada anllerek günlük 80 lira vereceğini bu ücretin ise 3 ayda toplam 7200 lira olacağını belirtti. İŞKUR ev hanımlarına kurs destek parası ne kadar merak eden vatandaşlara, İŞKUR annelere verdiği destek miktarının aynlık 2400 lira olduğunu belirtelim. İŞKUR'da mesleki eğitim kurslarına başlayan annelere 3 aylık kursun ardından destek parası verilecek. Fakat İŞKUR mesleki eğitim kurslarının süreleri mesleklere göre değişebiliyor. Bazı meslek kursları 6 ay sürerken bazıları ise 3 ayda tamamlanıyor.

İŞKUR ANNE PROJESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  • Emekli olmamak.

  • Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

  • İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

  • İş verenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

-Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

  • İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İşbaşı Eğitim Programı nedir? İŞKUR'a kayıt yapan ve işsiz kişilerin alabileceği programlar; bu kişilerin teorik eğitim alarak mesleki deneyimlerinin artması, çalışma ortamına uyum sağlaması ve mesleği çalışarak öğrenmesini sağlayan bir programdır. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları'na katılacak kişiler, yeni işlerini İŞKUR aracılığı ile bulacakları gibi kendileri de bulabilirler.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI NE KADAR SÜRER?

İŞKUR'un İşbaşı Eğitim Programları'nın süresi nedir, ne zaman iş sahibi olunur araştıran adaylar İŞKUR'a ilanlarını takip ediyor. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları kaç saat sürüyor, programlara katılacak adaylar için oldukça önemli bir konu. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla hergün 5 -8 saat aralığında sürüyor. Özellikle programlar haftada 45 saati aşmayacak şekilde programlanıyor.

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