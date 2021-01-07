İŞKUR'dan annelere günlük 80 lira kazançla İşbaşı Eğitimi... İşte İŞKUR "Anne Projesi" başvuru şartları ve detayları!

Koronavirüs döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlara destekler verilmeye devam ediyor. İŞKUR'un istihdama katkı sağlamak amacıyla işsiz ev hanımlarına / annelere verdiği günlük 80 liralık destek nasıl alınır araştırılıyor. Salgın döneminde iş bulma süreci uzayacağı için, İŞKUR tarafından ev hanımlarına verilecek destekle, çalışmayan işsiz annelerin ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak kadar günlük ücret ödenecek. İŞKUR'un mesleki eğitim kursları ile verdiği bu destek parası, işsiz ev hanımlarını eğitim programlarını araştırmaya yöneltti. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar canlandırmak için İŞKUR tarafından verilen bu kurslar ev hanımlarına yeni bir meslek sağlıyor. İŞKUR'un sağladığı bu destekten faydalanmak için 0 - 15 yaş aralığında çocuk sahibi anne olma şartı var. Şu an devam eden İŞKUR ev hanımlarına kurs 2021 var mı? İŞKUR'dan ev hanımlarına günlük destek parası ne kadar?

İŞKUR EV HANIMLARINA/ANNELERE KURS DESTEĞİ!

Ev hanımlarına verilen günlük destek parası araştırılmaya başlandı Özellikle koronavirüsten dolayı işsiz kalan ve ekonomik durumu iyi olmayan annelerin faydalanmak istediği İŞKUR mesleki eğitim başvuruları ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR hazırladığı Anne Projesi ile birlikte annelere günlük 80 lira ödeme yapacağını açıkladı. İŞKUR'un açıklamasında Anne Projesi'nden yararlanmak için işsiz olmak ve 0 -15 yaş aralığında çocuk sahibi olmak yeterli. İŞKUR'un meslek edinme kurslarından herhangi birine kaydolan anneler, kayıt işleminin ardından verilecek tüm destekleri almaya hak kazanıyorlar. İŞKUR'un annelere verdiği destek parası ne kadar tartışılıyor.