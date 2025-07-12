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İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimine ilişkin açıklama

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimini kolaylaştırmak için yılda 2 kez yapılan başvuru sayısının 6'ya çıkarılarak sürekli hale getirildiğini bildirdi.

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimine ilişkin açıklama
Jale Uslu

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

İŞKUR dan engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimine ilişkin açıklama 1

HİBE PROJELERİNİ SUNMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimini kolaylaştırmak adına önemli adım atıldığı aktarılan açıklamada, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna hibe projelerini sunma zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın yılda 2 kez yaptığı başvuru sayısını 6'ya çıkararak sürekli hale getirdik. Zihinsel engelli bireylerin istihdamına odaklı yeni proje türü olarak 'Destekli İstihdam Projesi'ni ekledik. Hibe projelerini sınırlı kaynaklarla etkili ve verimli kullanacak şekilde yeniden düzenledik. Bu düzenlemeyle daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir istihdam yapısını birlikte inşa ediyoruz. Yeni yönetmeliğimiz hayırlı olsun."

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