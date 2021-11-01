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İŞKUR'dan evde istihdam müjdesi! 5 bin TL maaş

01.11.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR, iş bulmak isteyen vatandaşlara pek çok imkan sağlıyor. Bunlardan biri de evde istihdam oldu. İŞKUR’a başvuranlar evden çalışarak 5 bin TL’ye kadar maaş alabilecek. İşte detaylar…

İŞKUR'dan evde istihdam müjdesi! 5 bin TL maaş

2020 yılının mart ayından beri ülkemiz maddi ve manevi anlamda pandemi ile mücadele veriyor. Bu mücadele kapsamında önlem amacıyla pek çok kez kapanmaya gidilmişti. İşsizlik bu dönemle birlikte artarken, birçok kişi de dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İşsiz kalanlara iş imkanı sunan İŞKUR, şimdi de evde istihdam müjdesi verdi. İşte evde istihdama verilen maaşlar…

EVDEN ÇALIŞANA 5 BİN TL’YE KADAR MAAŞ

Pandemi dönemiyle birlikte pek çok işveren, önlem amacıyla işlerin evden yürütülmesi kararı almıştı. Bu karara hala devam eden pek çok sektör bulunuyor. İşsizlere iş kapısı sağlayan İŞKUR’da artık evden istihdamın yapılacağını duyurdu. Evden çalışma imkanında maaşlar ise 1500 ile 5000 TL arasında değişiyor.

EVDEN BİRKAÇ SAAT ÇALIŞARAK EN AZ 1500 TL KAZANABİLİRSİNİZ

İşsizlik azalması ve istihdamın yaygınlaştırılmasına aracılık eden İŞKUR, milyonlarca kişiye iş imkanı sunarak işletmelere personel istihdam sağlıyor. Pandemi şartlarından dolayı evde çalışma zorundalığı olan ve özellikle aile ekonomisine katıda bulunmak isteyen tüm ev hanımlarına, sadece birkaç saat ayırarak ev ortamında 1.500 ila 5000 TL arasında para kazanabileceklerinin müjdesini verdi.

EVDE İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği bu iş ile hem iş öğrenip hem de ev bütçesine destek olunabiliyor. İŞKUR evde paketleme ve katlama işine başvuru yapmak isteyen kişiler öncellikle İŞKUR web sayfasındaki evde ek iş başvuru formunu doldurarak ikamet ektikleri bölgedeki İŞKUR şubesinden kayıt yaptırmaları gerekir. İŞKUR aracılığıyla evde iş imkanı veren firmalar; maske ambalajı, sabun paketleme, kına ve nikah şekeri paketleme, tel toka kutulama gibi farklı iş imkanı sunarak, kişiler evlerinden aylık gelir elde edilebilecek.

İŞKUR aracılığı ile sağlanan evde iş imkanları ile kazancınız tamamen size varsa ekibimize bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yaklaşık günde 2-3 saat ambalaj yapan bir kişi 1000 ila 2000 TL aralığında gelir elde edilebilecek. Ne kadar fazla ambalaj ve katlama yaparsanız kazancınızda o kadar artacaktır. Üstelik kişiler çalışma süresini kendileri belirleyerek hem maddi özgürlüklerini kazanırken hem de ev ekonomisine katkı da bulunabilecekler.

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