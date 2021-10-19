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İŞKUR'dan iş arayanlara 119 bin personel alım duyurusu! İşte açık kadrolar

19.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş arayanları sevindiren haber İŞKUR'dan geldi. İŞKUR 1 Ocak-15 Ekim arasında 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etmişti. Kurumda halen 119 bin açık iş pozisyonu için personel aranmaya devam ediliyor. İşte açık kadrolar ve ayrıntılar...

İŞKUR'dan iş arayanlara 119 bin personel alım duyurusu! İşte açık kadrolar

Özellikle pandemi sürecinde iş arayan vatandaşlar için sevindiren bir haber geldi. İŞKUR personel alımları vasıtasıyla 1 Ocak-15 Ekim arasında 1 milyon 36 bin kişi istihdam edilmişti. Personel alım ilanları için halen açık kadrolar bulunuyor.

119 BİN PERSONEL ALINACAK!

İŞKUR; istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektirmekte olan grupların işgücü piyasasına kazandırılmasını hedefliyor ve istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
İŞKUR'a bu senenin Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin %98.7'si ise özel sektörden geldi.

İMALAT SANAYİİ İLK SIRADA

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Sektör olarak en fazla açık iş 631 bin ilanla imalat sanayiinden alındı. Eylül 2021 tarihinde 206 bin 546 kişiyi işle buluşturmuş olan İŞKUR, 1 Ocak-15 Ekim 2021 arasında ise 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine vasıta oldu.
İŞKUR'da pek çok farklı sektör ve mesleklerde 119 bin civarında açık iş ilanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR personel alımı
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