İŞKUR'dan iş arayanlara 119 bin personel alım duyurusu! İşte açık kadrolar

Özellikle pandemi sürecinde iş arayan vatandaşlar için sevindiren bir haber geldi. İŞKUR personel alımları vasıtasıyla 1 Ocak-15 Ekim arasında 1 milyon 36 bin kişi istihdam edilmişti. Personel alım ilanları için halen açık kadrolar bulunuyor.
İŞKUR; istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektirmekte olan grupların işgücü piyasasına kazandırılmasını hedefliyor ve istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
İŞKUR'a bu senenin Ocak- Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin %98.7'si ise özel sektörden geldi.
Sektör olarak en fazla açık iş 631 bin ilanla imalat sanayiinden alındı. Eylül 2021 tarihinde 206 bin 546 kişiyi işle buluşturmuş olan İŞKUR, 1 Ocak-15 Ekim 2021 arasında ise 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine vasıta oldu.
İŞKUR'da pek çok farklı sektör ve mesleklerde 119 bin civarında açık iş ilanı bulunuyor.
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